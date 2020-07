Ni primes ni dividends en les empreses que vulguin accedir al fons estatal de rescat

El consell de ministres ha donat a conèixer la lletra petita del fons de rescat de 10.000 milions d'euros, aprovat el 3 de juliol en el marc de les mesures autoritzades per Brussel·les per fer front a l'impacte econòmic de la pandèmia. Durant la roda de premsa posterior al consell de ministres d'aquest dimarts, la portaveu del govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha detallat les restriccions a què es veuran obligades les empreses que optin a les ajudes, com, per exemple, la prohibició de pagar primes i remuneracions variables als directius o abonar dividends als accionistes.

Aquestes, però, no són les úniques condicions. Les empreses privades que rebin una ajuda del fons públic, cosa que significarà que l'Estat entrarà a formar part del seu capital, tampoc podran fer una "expansió comercial agressiva o assumir excessius riscos", segons ha explicat la ministra d'Hisenda.

L'objectiu de l'instrument és establir un "suport públic" a empreses que siguin "estratègiques", entre les quals destaquen les dels sectors de la salut, comunicació, seguretat o transport. També es busca protegir companyies que s'han vist afectades per l'aturada de l'activitat econòmica. En aquest sentit, fonts del ministeri d'Hisenda confirmen a l'ARA que ja n'hi ha d'interessades en el fons de rescat, com ara les aerolínies. De fet, han de ser les mateixes empreses les que iniciïn el procediment per escrit per optar a l'ajuda pública.

Un pla de viabilitat obligatori

Totes han de complir un seguit de condicions per accedir al fons d'ajudes públic. D'una banda, el govern les obligarà a presentar un pla de viabilitat a mitjà i llarg termini en el qual es detalli el retorn dels diners a l'Estat. A més, el domicili social i la majoria dels llocs de treball han d'estar a Espanya. L'empresa també haurà de demostrar que a 31 de desembre del 2019 no era insolvent, que tant Hisenda com la Seguretat Social estan al corrent dels comptes i, finalment, no haver estat condemnada per un delicte de prevaricació. D'altra banda, l'empresa també haurà de justificar que sense l'ajuda pública "tindria dificultats per sobreviure" i el tancament de la seva activitat suposaria "un important impacte negatiu per al país", ha explicat Montero.

Ajudes a partir de 25 milions

El mecanisme de suport a aquestes empreses s'articula mitjançant la concessió de préstecs participatius, de deute convertible o de participacions socials. L'import mínim serà de 25 milions, mentre que no hi ha un topall sobre l'import màxim, sempre que no superi el patrimoni net de l'empresa a data de 31 de desembre del 2019.