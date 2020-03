Nissan, Desigual i Iberia engreixen els ERTO

Primer van començar a presentar expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) els sectors d’aerolínies i automoció, i ahir ja s’hi va afegir el de la moda, amb Desigual al capdavant. Nissan, Vueling, Iberia, Inditex, H&M Espanya i Port Aventura són altres empreses que van acomiadar temporalment part de la seva plantilla ahir o que ho faran aviat. A Catalunya el nombre de companyies que havien registrat ahir ERTOs per la crisi del Covid-19 pujava a 597, un 66% més que dimecres. El nombre de treballadors afectats és de 32.452 (+17%). Aquests empleats cobraran l’atur a finals d’aquest març, segons va confirmar el govern espanyol. En el moment en què l’empresa notifiqui l’ERTO, el treballador serà donat d’alta automàticament per cobrar la prestació sense que hagi de fer cap tràmit.

Nissan

Afectarà més de 3.000 persones que treballen a Catalunya

Nissan va fer efectiu ahir un ERTO que inclou més de 3.000 treballadors de les plantes de la Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca, segons van confirmar els sindicats. En una reunió amb el comitè d’empresa, la direcció va explicar que oferirà un complement perquè el personal afectat pugui cobrar fins al 80% del salari mentre duri l’aturada de producció. Queda exclòs de l’expedient el personal que pugui teletreballar i les persones pendents de prejubilació. Els sindicats s’oposen a aquest ERTO, però al presentar-se per una causa major, l’automobilística no necessita l’acord amb el comitè d’empresa. L’empresa catalana de components per a l’automòbil Ficosa també vol fer un expedient per a 1.400 treballadors.

Desigual

Es queden sense feina 1.349 empleats, la majoria de botigues

L’empresa de moda catalana va presentar ahir un ERO temporal per a un total de 1.359 empleats pel tancament de botigues per l’estat d’alarma. La companyia té 87 establiments a l’Estat, i a Europa n’hi ha 298, dels quals 296 estan tancats. L’expedient té vigència retroactiva des del 15 de març i durarà mentre es mantingui la situació actual. L’empresa completarà la prestació als afectats fins al 90% del sou, amb un màxim de 2.000 euros al mes. L’ERTO afecta el personal de les botigues a Espanya (746 empleats) i altres perfils professionals d’oficines i logística. L’altra gran empresa de moda a Catalunya, Mango, no ha anunciat per ara cap expedient.

Inditex

L’expedient pot afectar fins a 37.000 treballadors

La cadena de moda més important d’Espanya, Inditex, ja s’ha posat en contacte amb els sindicats per comunicar-los l’ERTO, que entraria en vigor l’1 d’abril, segons va avançar ahir Expansión. Tot i que el grup assegura que no hi ha cap xifra sobre la taula, CCOO diu que afectarà 37.000 dels 50.000 treballadors que té a Espanya. La sueca H&M també ha presentat un ERTO a Espanya que afectarà tots els seus treballadors a l’Estat, 6.000.

Vueling

L’ERTO inclourà la majoria de tripulació

La companyia està preparant un expedient que afectarà bàsicament tripulació i pilots per la baixada en picat de de l’activitat. Inicialment està previst que es presenti avui mateix. A més, l’aerolínia ha prescindit de la majoria dels treballadors externs.

Iberia

El 90% de la plantilla, 13.900 empleats, sense feina

L’aerolínia va anunciar ahir que acomiada temporalment el 90% de la plantilla davant la “situació excepcional” i les restriccions del trànsit aeri causades pel coronavirus, que obligaran la companyia a anul·lar la gran majoria de vols. En un comunicat, Iberia va explicar que l’expedient serà per a un màxim de tres mesos, tot i que aquest període podria variar en funció de l’evolució de la pandèmia, ja sigui per ampliar-se o perquè l’activitat es pugui reprendre abans. L’ERTO afectarà totes les àrees de l’empresa, en especial les de vol, serveis de terra, manteniment i càrrega, i en menor mesura els serveis centrals i les oficines.

Port Aventura

L’ERTO és de 312 empleats i entra en vigor avui divendres

El parc va anunciar ahir que presentarà un expedient, amb vigència a partir d’avui. Inclou 312 empleats de l’estructura de serveis centrals i de gestió corporativa. El parc completarà la prestació fins a arribar al 90% del sou dels afectats.