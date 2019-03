Nissan avisa de retallades a la fàbrica catalana

La fàbrica de Nissan a la Zona Franca de Barcelona comença a veure la llum després de mesos d’incertesa. La multinacional nipona ha donat llum verda al pla per garantir la continuïtat de la factoria, malgrat que perquè arribi a bon port farà falta una negociació a tres bandes entre la direcció, els agents socials i les administracions, segons va explicar ahir José Vicente de los Mozos, vicepresident de Renault i responsable de producció de l’aliança de Renault i Nissan a Europa.

Una negociació que, malgrat que De los Mozos no va voler donar-ne més pistes, tot indica que inclourà algun tipus de petició de suport a les administracions públiques i, d’altra banda, un debat amb els sindicats per fer-hi ajustaments. A la fàbrica hi treballen més de 3.000 persones.

De los Mozos es va mostrar esperançat que la solució arribi abans de la celebració, al maig, de l’Automobile, el Saló de l’Automòbil de Barcelona, que aquest any fa cent anys. Fins i tot va dir que espera que “en qüestió de dies” la direcció de la planta de Nissan a Barcelona posi sobre la taula les possibles solucions que cal debatre. Si la negociació arriba a bon port, va dir De los Mozos, la continuïtat de la planta estarà garantida i tindrà futur fabricant vehicles.

D’incertesa, a la planta barcelonina de Nissan, n’hi ha hagut molta els últims mesos: quan la factoria va perdre, primer, la producció del Pulsar, i, després, la versió de passatgers de la furgoneta NV200 Evalia. Ara, a més, s’ha anunciat que a l’estiu es deixarà de fabricar la versió dièsel de la NV200 i només es mantindrà a la Zona Franca la versió elèctrica, l’anomenada e-NV200, i la pickup que Nissan fabrica per a Mercedes.

“Només espero que la negociació vagi endavant”, va dir l’executiu, que va indicar que ara tot queda en mans del director general de Nissan, Genís Alonso, i el que aconsegueixi en la negociació amb les administracions i amb els sindicats. Uns sindicats que acaben de celebrar eleccions sindicals, el 28 de febrer, en què es va tornar a imposar Sigen-USOC com a primera força. Fonts sindicals, per cert, van explicar a l’ARA que s’inclinaran per les prejubilacions en cas que es vulgui prescindir de treballadors.

Diàleg amb les administracions

Respecte al diàleg amb les administracions, Nissan ja ha començat a fer acostaments a la Generalitat, i el vicepresident i conseller d’Economia del Govern, Pere Aragonès, va visitar la planta de la Zona Franca al gener i es va reunir amb l’equip directiu, encapçalat per Genís Alonso.

Tot i que la planta de la Zona Franca treballa ara a un 38% de la seva capacitat, la filial espanyola de Nissan va tancar l’últim exercici fiscal (de l’abril del 2017 al març del 2018) amb un benefici net de 35,02 milions, un 10% més que l’any anterior. Malgrat la incertesa, la companyia va ampliar amb el Consorci de la Zona Franca el lloguer dels terrenys que ocupa fins al 2056.

La planta de Seat a Martorell podria fabricar el Formentor

Seat va presentar ahir a Ginebra el Cupra Formentor, un nou SUV cupè o Cup, “el millor cotxe que ha dissenyat mai la companyia”, en paraules del president de la marca de Martorell, Luca de Meo. Un cotxe del qual la planta de Martorell “té possibilitats” d’adjudicar-se la fabricació, segons el vicepresident comercial de Seat i conseller delegat de la marca Cupra, Wayne Griffiths. Luca de Meo va presentar a Ginebra les tres principals novetats de la marca, amb una aposta clara per l’electrificació, totes tres previstes per entrar al mercat a partir del 2020: el Formentor de Cupra, que és híbrid endollable; l’El-Born, primer cotxe totalment elèctric dissenyat per la marca, i el Minimó, la solució elèctrica de mobilitat de cotxe compartit.