Nissan posposa l’inici de la producció per la rescissió del contracte amb Acciona

L’acord que van tancar in extremis la direcció de Nissan i els sindicats durant les negociacions per al tancament de les plantes a Catalunya preveia reprendre la producció dilluns. L’automobilística, però, ha hagut de canviar de plans a causa de la rescissió de contracte de la seva principal subcontractada, Acciona, i finalment no fabricarà cotxes almenys fins al 31 d’agost, segons ha informat en un comunicat. “Acciona complica el retorn a la feina al 100%”, han reconegut fonts de la direcció de l’empresa.

Tot i aquest endarreriment i després d’un estiu tens marcat per la vaga i les negociacions, l’empresa ha convocat dilluns a la planta de la Zona Franca tots els empleats que no poden teletreballar. Mentre no es reiniciï la producció, aquests empleats rebran formació. Els actuals plans de l’automobilística és que la producció a la línia 1, on es fa la furgoneta elèctrica eNV-200, es reprengui el dia 31. La línia 2, on es fabrica el model pickup per a Mercedes, Renault i la mateixa Nissan, no es posarà en marxa fins al 7 de setembre. La direcció va explicar ahir que estudia “alternatives i accions de caràcter urgent i extraordinari” per solucionar la situació.

Els treballadors d’Acciona han agafat el relleu de les mobilitzacions, i el seu comitè d’empresa vol dur a terme una vaga indefinida. A més, han convocat una concentració dilluns davant de la planta de la Zona Franca de Nissan.

ERO a Acciona

Els sindicats han de negociar l’ERO que la direcció d’Acciona vol aplicar als prop de 580 treballadors que fins ara treballaven per a l’automobilística nipona i, alhora, el comitè d’empresa elaborarà un calendari de mobilitzacions setmanals en contra d’aquests acomiadaments.

Nissan va reobrir les fàbriques el 4 de maig després que estiguessin tancades des del 13 de març pel confinament, però una vaga dels treballadors de la planta de Montcada i Reixac va fer aturar la producció. Pocs dies després, el 28 de maig, la companyia anunciava des del Japó el tancament de les plantes catalanes a finals del 2020. Els empleats es van mobilitzar i van anar a la vaga, fins que el 5 d’agost, després de llargues negociacions, empresa i sindicats van pactar ja en temps de pròrroga allargar un any la data de tancament i que fins al desembre del 2021 no hi haurà acomiadaments traumàtics. A més, l’empresa va acceptar les indemnitzacions pels acomiadaments quan cessi l’activitat, de les quals no es beneficiaran els empleats de les empreses subcontractades, com és el cas dels d’Acciona.

Amb el pacte, els treballadors de Nissan es comprometien a tornar a la feina el dilluns 24 d’agost, un cop acabades les vacances d’estiu.