La taula de Nissan rep projectes de bateries, cotxe elèctric i electromobilitat

La taula per a la reindustrialització de Nissan ja ha rebut alguns projectes concrets per substituir la multinacional nipona quan tanqui les plantes catalanes, a finals del 2021. La taula, que es reuneix periòdicament, és un dels compromisos de l'acord entre l'empresa i els sindicats per al tancament, i en formen part l'administració de l'Estat i la de la Generalitat, la direcció de l'empresa i els diferents sindicats amb representació en l'empresa japonesa.

Segons han informat aquest dijous l'empresa i els sindicats, ja s'han rebut diverses ofertes amb projectes empresarials per ubicar-se en els actuals terrenys de Nissan. Aquests projectes són de tres tipus: plantes de bateries per subministrar al mercat europeu de vehicles elèctrics, espais de muntatge de cotxes elèctrics, i un hub d'electromobilitat amb la participació de diferents empreses.

Tot i que ja hi ha projectes concrets, l'Estat i la Generalitat continuen identificant possibles alternatives que encaixin en les característiques de les diferents plantes de Nissan: la de Zona Franca, on ara es fabriquen els cotxes; la de Montcada i Reixac, bàsicament d'estampació, i la de Sant Andreu de la Barca, on es fan bastidors.

A més, el secretari d'estat d'Indústria, Raúl Blanco, ha informat la taula que el 10 de desembre és la data límit per rebre ofertes de les empreses que vulguin fer l'assessorament tècnic de la taula, amb l'objectiu de poder resoldre la licitació abans de final d'any.

La indústria, prioritària

El delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, que ha assistit com a convidat a la reunió, ha expressat la disponibilitat d'aquesta institució per facilitar la millor opció per al futur de Nissan, i ha prioritzat els projectes industrials. La Zona Franca és la propietària dels terrenys on hi ha la principal planta de Nissan a Catalunya.

La pròxima reunió de la taula està prevista per al 14 de gener. A la primera reunió, a l'octubre, es va decidir mantenir trobades mensuals fins al març del 2021. Es va fixar com a objectius la priorització de projectes industrials que maximitzin el manteniment de l'ocupació i la col·laboració amb les administracions per poder accedir als fons del pla de recuperació i transformació de l'economia espanyola, que canalitzarà els fons europeus per recuperar-se de l'impacte econòmic de la pandèmia.