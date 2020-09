Foment negocia amb un fabricant de bateries elèctriques que vol invertir 3.700 M€ als terrenys de Nissan

Un fabricant de bateries elèctriques està disposat a invertir 3.500 milions d'euros per reindustrialitzar les plantes de Nissan a la Zona Franca i mantenir la plantilla. I no és l'única proposta sobre la taula, però sí la més avançada. Així ho ha explicat Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, en una entrevista a l'ACN en què no ha donat cap pista del nom de l'empresa per protegir la confidencialitat de les negociacions. Malgrat tot, ha explicat que es tracta d'un projecte "bastant ben elaborat" i que actuaria com a proveïdor de Seat i d'altres plantes del sud d'Europa. L'empresa, ha afegit, està interessada en ocupar aquests terrenys perquè vol instal·lar-se a Catalunya "sí o sí". Si ho fes, podria crear 3.000 llocs de feina directes i 18.000 d'indirectes.

Tot s'haurà de negociar a la Mesa de l'Automoció, que va impulsar la mateixa patronal i en què hi ha representades el 96% de les empreses del sector. Segons Sánchez Llibre, tant el Govern de la Generalitat com l'executiu espanyol estan al corrent d'aquestes converses.

Encara que finalment no sigui aquesta empresa la que ocupi l'espai que Nissan deixa buit, per al president de Foment és crític que a Catalunya s'hi instal·li un fabricant d'aquesta mena. Si no, ha dit a la mateixa entrevista, "d'aquí 10 anys pot desaparèixer el sector de l'automòbil". Almenys tot sembla apuntar que el vehicle elèctric serà una de les claus de la sortida de la crisi específica que viu el sector de l'automoció. Seat, per exemple, va anunciar fa unes setmanes una inversió de 5.000 milions d'euros fins al 2025 a la fàbrica de Martorell per fer nous models elèctrics.

Així, tancar l'acord amb el fabricant de bateries seria una bona notícia també per a aquesta marca. I no només per a ella: el president de la patronal ha assegurat que sense un acord d'aquest estil el pacte de fa un mes entre la direcció de la automobilística i els sindicats no seria possible. Sigui com sigui, sembla que hi ha espai per a l'optimisme: la patronal també treballa perquè siguin un fabricant de busos elèctrics o una altra marca automobilística els que rellevin Nissan a partir del 2022 en aquell terreny. Això sí, aquestes dues converses estan en fase més "incipient" que les discussions amb el fabricant de bateries.

La ja exconsellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, ha celebrat la notícia a Twitter assegurant que "el temps i la feina persistent acaben donant fruits".

El temps i la feina persistent acaben donant fruits. Ara, a tancar els serrells que queden i endavant! Bones notícies per moltes famílies, el nostre objectiu.

Gràcies a tots els que fem pinya per fer-ho realitat! #FerEmpresaFerPaís pic.twitter.com/OaqhjlaoYD — Àngels Chacón (@angelschacon) September 4, 2020

En paral·lel, la intenció de Sánchez Llibre és dur una mica més lluny la bona sintonia entre els governs català i espanyol amb la qüestió de Nissan i escenificar un principi d'acord entre tots dos relacionat amb la inversió en infraestructures. Segons el president de la patronal, el 30 d'abril hi havia previst un acte cancel·lat que ara se celebrarà el 30 de setembre i en què el ministre de Transports, José Luis Ábalos, i el conseller de Territori, Damià Calvet, estaven disposats a "posar el comptador a zero" i acabar amb el "maltractament que ha patit Catalunya en aquest àmbit. "Crec que encara ho tenim a l'abast de la mà", afirma Josep Sánchez Llibre.