Nissan vol revisar l'aliança amb Renault

El màxim executiu de Nissan Motor, Hiroto Saikawa, ha insinuat aquest dilluns la seva intenció de revisar l'actual aliança de la firma amb la francesa Renault, segons han informat fonts de la companyia japonesa a mitjans locals.

Actualment Renault té un 43% de Nissan, mentre que l'empresa japonesa només té un 15% de la marca del rombe, unes participacions que es van creuar en un moment que Nissan travessava moments molt difícils. Ara, però, la marca nipona s'ha recuperat en vendes i rendibilitat.

La possible revisió de l'aliança la planteja el primer executiu de Nissan només una setmana després de l'arrest del que era president i, en el fons, creador i impulsor de l'aliança, Carlos Ghosn. Nissan va decidir destituir Ghosn com a president de la companyia, mentre que Renault va decidir mantenir-lo, tot i que l'ha suspès de les seves funcions mentre s'aclareix el cas. El consell de Mitsubishi –el tercer soci de l'aliança– decidirà avui si destitueix l'executiu francès d'origen brasiler del seu càrrec de president.

La posició de Nissan de revisar l'aliança l'ha anunciat Saikawa, conseller delegat de Nissan Motor, en una trobada amb treballadors de la companyia, segons l'agència de notícies japonesa Kyodo, que cita fonts del fabricant de vehicles.

D'acord amb la versió de Kyodo, Saikawa considera que l'actual aliança amb Renault "no és entre iguals". La possibilitat que Nissan revisi aquesta aliança ha sorgit en una reunió amb empleats de la companyia presents i altres enllaçats per videoconferència, segons la cadena pública de televisió NHK.



Ghosn, de 64 anys, que va arribar a Nissan procedent de Renault, va ser el principal forjador de l'aliança que uneix des de fa gairebé dues dècades Nissan i Renault i a la qual posteriorment es va unir Mitsubishi, quan Nissan es va convertir en el seu principal accionista. Renault té dret de vot en el consell d'administració de Nissan Motor, però la companyia nipona no en té al de la francesa.

Malgrat la posició de Nissan, els tres socis asseguren que volen mantenir l'aliança, que a més té el suport explícit dels governs francès i nipó. Els ministres d'Economia de França, Bruno Le Maire, i del Japó, Hiroshige Seko, es van reunir la setmana passada per explicitar aquest suport a l'aliança.

Hiroto Saikawa ha sigut la figura que s'ha posat al capdavant de Nissan després de la detenció de Ghosn i el seu cessament posterior com a president de Nissan Motor dijous passat. Arran d'aquests fets, Saikawa sosté que la detenció de Ghosn no hauria de tenir impacte en l'aliança amb Renault. "L'aliança de socis no es veurà afectada", va insistir Saikawa dilluns passat.

Dijous el consell d'administració de Nissan Motor va seguir apostant per mantenir l'aliança i va reiterar la necessitat de "minimitzar l'impacte potencial" que pugui tenir la detenció de Ghosn.

Està previst que aquesta setmana es reuneixin a Amsterdam alts executius de Nissan, Renault i Mitsubishi per estudiar el futur de la seva aliança.

Auditoria a Renault

D'altra banda, Renault ha iniciat una auditoria interna per determinar si Carlos Ghosn va cometre alguna irregularitat, segons Bruno Le Maire, ministre d'Economia de França, país accionista de referència del grup.



En declaracions a la cadena BFMTV, Le Maire va assegurar que la direcció provisional nomenada després de l'arrest de Ghosn al Japó per suposada ocultació de béns obliga a fer una revisió dels comptes, "tant pel que fa a la seva remuneració com a les qüestions del presumpte desviament de fons". El ministre va indicar que el seu departament ha donat llum verda a aquesta auditoria, que ha dit que durarà "diversos dies".



De moment, París no té informacions oficials sobre els càrrecs que s'imputen a Ghosn. Le Maire no va voler abundar en la "teoria del complot", segons la qual les acusacions contra Ghosn van ser formulades pels socis japonesos per desafiar el control francès de l'aliança.