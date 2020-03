No, el govern no ha prohibit els acomiadaments: les empreses hauran de pagar més indemnització

La lletra petita del BOE ha revelat un secret. El govern espanyol va anunciar amb tota la pompa que les empreses passaven a tenir prohibit l'acomiadament de treballadors a causa del coronavirus. "Ningú pot aprofitar aquesta crisi per acomiadar", va proclamar la ministra de Treball, Yolanda Díaz. Però el decret que s'ha publicat aquest dissabte al Butlletí Oficial de l'Estat diu una cosa ben diferent.

En realitat, els acomiadaments per aquest motiu passen a ser improcedents. Les empreses, per tant, sí que podran acomiadar, però hauran de pagar 33 dies per any treballat a l'empleat (en lloc dels 20 dies que es paguen en el cas dels acomiadaments procedents).

"Tu, com a empresa, si ho vols, pots pagar 33 dies per acomiadar i ja està", explica Robert Gutiérrez, assessor laboral a Lefebvre. "Si realment hagués volgut prohibir aquests acomiadaments, el que hauria d'haver fet el govern és declarar-los nuls, ja que la nul·litat obliga l'empresa a readmetre el treballador", afegeix aquest expert, segons el qual "el govern ha fet molta propaganda amb aquest tema".

El que ha fet l'executiu, per tant, ha sigut encarir els acomiadaments, però no prohibir-los.

Tot i aquest important detall, avui diverses organitzacions empresarials han criticat l'anunci del govern espanyol.

El que ha anat més enllà és Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, que ha culpat el govern d'atemptar contra "la llibertat d'empresa" i de "posar en dubte l'honorabilitat" dels empresaris. Segons Llibre, la decisió del govern és "precipitada, gravíssima, unilateral i injustificada" i aboca moltes empreses "al concurs de creditors i a la liquidació".

Augment rècord de l'atur

Mentrestant, el nombre d'afectats per expedients de regulació temporals (ERTO) segueixen augmentant. Entre divendres i dissabte la xifra ha crescut en un 10% i el nombre de persones que han passat per aquest procés ja superen el mig milió. Tenint en compte que aquestes persones es comptabilitzaran com a aturades (ja que rebran un subsidi públic), ja es pot afirmar que l'atur registrarà un augment mai vist a casa nostra.

En concret, el nombre d'aturats al tancament de febrer era de 395.000 persones, i ara ja hi ha 509.000 que es troben amb un ERTO a causa del coronavirus. L'increment de l'atur, per tant, superarà àmpliament el 120%.