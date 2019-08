Normalitat al Prat en el primer dia de vaga del personal d'Iberia

L’escenari es repeteix. Tal com va succeir l’últim cap de setmana de juliol, els gairebé 135 vols cancel·lats preventivament i els serveis mínims han parat el cop. La jornada a l'aeroport de Barcelona, marcada per la vaga de treballadors de terra d’Iberia a la instal·lació, ha començat sense complicacions.

Iberia ha assegurat a primera hora del matí que l’aturada ha tingut un seguiment del 10% i que no s’ha identificat cap incidència relacionada amb el conflicte laboral. Fins a dos quarts de nou del matí, ha afegit la companyia, Iberia Airport Services –el servei de 'handling' de l'aerolínia que treballa per a companyies com Vueling o British Airways– ha servit 95 vols: 45 arribades i 50 sortides. Els treballadors de terra, que s’encarreguen del transport de maletes i de passatgers, entre altres coses, per la pista de l’aeroport, reivindiquen millores en la seva situació laboral.

A primera hora del matí, el Prat manté l'afluència de passatgers habitual d'un dissabte d'agost. Tot i així, les aerolínies continuen recomanant als viatgers que arribin amb antelació a l'aeroport per evitar possibles cues en els controls de seguretat per la vaga dels vigilants de Trablisa, que segueix activa.

Camil Ros, secretari general d'UGT, ha explicat a l'aeroport que "l'immobilisme" d'Iberia els ha obligat a fer la vaga, però que també es pregunten on és Aena. "És el responsable d'un aeroport que és la porta d'entrada al turisme de Barcelona i de bona part de Catalunya i l'Estat; exigim que s'hi impliquin –ha demanat–. Entenem que som davant d'una situació de precarietat i temporalitat que es pot solucionar sense costos per a l'empresa".

En aquest sentit, Omar Minguillon, portaveu d'UGT Iberia a Barcelona, ha explicat que dos de cada tres treballadors cridats a secundar la vaga l'estan seguint. Tot i això, assegura que d'uns 2.000 treballadors dedicats als serveis de terra que té Iberia a Barcelona, 1.500 han rebut carta de serveis mínims, i que aquests s'estan complint al 100%. “Molt poca gent pot secundar la vaga, però els que poden ho estan fent”, ha compartit Minguillon.

Mediació per evitar més aturades la setmana vinent

Això és important, ha dit, "igual que ho és saber que hi ha gairebé 140 vols cancel·lats". Per a ell, això demostra "que la companyia que ha cancel·lat els vols, Vueling, respecta els seus clients; Iberia, en canvi, no ha estat a l'altura quan no ha sabut negociar amb els treballadors per evitar el conflicte".

Els dos representants de la UGT han demanat tornar a seure amb l'empresa la setmana que ve per trobar una solució que eviti les mobilitzacions previstes per al divendres 30 i el dissabte 31 d'agost. "La nostra voluntat no és fer vaga, la nostra voluntat és reconvertir els contractes temporals a fixos, i això és possible fer-ho sense cap cost per a la empresa", ha insistit Camil Ros.

"El que volem és que Iberia posi damunt la taula els números de contractació que necessita l'aeroport de Barcelona i les dates en què es podria fer aquesta contractació –ha afegit Omar Minguillon–. L'aeroport de Barcelona està molt menyspreat comparat amb aeroports de la seva mateixa categoria com és el de Madrid, que té més de 3.500 treballadors per fer gairebé la mateixa feina".