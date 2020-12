Norwegian demana la suspensió de pagaments a Noruega

L'aerolínia Norwegian Air Shuttle ha sol·licitat el concurs de creditors (també conegut com a suspensió de pagaments) a Noruega amb l'objectiu que la justícia del país nòrdic li concedeixi la protecció especial que atorga la legislació i, així, poder fer front a la reestructuració necessària per resoldre els seus problemes financers.

"Un procés complementari de reconstrucció sota la llei noruega beneficiarà totes les parts i augmentarà la probabilitat d'un resultat exitós. El nostre objectiu és assegurar llocs de treball a l'empresa i contribuir a assegurar, a Noruega, la infraestructura més crítica i la creació de valor", ha afirmat el conseller delegat de Norwegian, Jacob Schram, en un comunicat enviat a la Borsa d'Oslo.

La companyia també ha demanat el concurs de creditors a Irlanda. Norwegian ha indicat que amb el procés de Noruega pretén "enfortir" el resultat obtingut a Irlanda i "redimensionar" el seu balanç. La companyia ha assegurat que seguirà operant amb normalitat i que els seus bons i accions seguiran cotitzant a la Borsa d'Oslo.

De fet, l'operativa de Norwegian a Espanya està sota el paraigües de la seva divisió irlandesa.

"A partir d'ara ens concentrarem a treballar per al nostre objectiu de reduir el deute de l'empresa, així com la mida de la nostra flota d'avions i assegurar-nos que som una companyia que els inversors consideren atractiva. Estarem llestos per competir pels clients un cop la pandèmia del covid-19 quedi enrere", ha sentenciat Schram.