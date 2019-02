Norwegian volarà a Chicago des del Prat

La companyia de baix Cost Norwegian ha anunciat aquest divendres que llançarà una cinquena ruta transoceànica des de l'aeroport del Prat, en aquest cas a Chicago, als Estats Units. El nou vol es posarà en marxa el 7 de juny i operarà quatre dies a la setmana: dilluns, dimecres, divendres i dissabte, fins al 26 d'octubre.

Segons la companyia, el preu d'aquest vol, seguint la seva política de baix cost, serà a partir de 169,9 euros, taxes incloses.

Amb aquest nou vol, Norwegian operarà cinc rutes entre Barcelona i els Estats Units. A més de la de Chicago, també opera els vols a Newark (Nova York), Los Angeles, San Francisco/Oakland i Miami/Fort Lauderdale.

El vicepresident sènior de llarg radi comercial i nous mercats de l'aerolínia, Matthew Wood, ha assegurat que la companyia està "totalment compromesa amb Barcelona" i ha indicat que el vol respon a la demanda dels passatgers del Prat, "un aeroport que ens està funcionant tan bé que hem decidit afegir-hi la nova ruta a Chicago i incrementar-hi les freqüències amb Nova York i Los Angeles".

Més vols als Estats Units

Amb la nova ruta, Norwegian oferirà a l'estiu 44 vols setmanals entre Barcelona i els Estats Units, 10 mes que els que hi havia l'estiu passat.

A més de Chicago, la companyia de baix cost ha ampliat la capacitat de la seva oferta en els vols a Nova York i Los Angeles. En el cas de la ciutat de la Costa Est, passarà de sis freqüències setmanals a un vol diari. En el cas de la ruta a Los Angeles, passarà de cinc a sis freqüències setmanals i operarà tots els dies de la setmana menys els dijous. Actualment, després de desaparèixer el vol de Level, Norwegian és la única companyia que vola entre el Prat i la ciutat de la Costa Oest.

La nova ruta a Chicago obligarà l'aerolínia a basar un quart avió al Prat, amb la qual cosa a partir del juny un quart Boeing 787-9 Dreamliner s'incorporarà a la base de llarg radi de la companyia al Prat, on també hi ha cinc Boeing 737-8 per als vols de curt radi.

Amb les dues bases del Prat, més els serveis d'assistència en terra i la seu corporativa a Mas Blau, la companyia té 875 empleats a Barcelona dels 2.400 que té a tot l'Estat.

A Espanya Norwegian opera vuit rutes de llarg radi, les cinc del Prat i tres des de Madrid a Nova York, Los Angeles i Boston.