Quirze Salomó deixarà de dirigir Nostrum per centrar-se en les criptomonedes

El president de Nostrum, Quirze Salomó, torna a canviar de rumb en el projecte per llançar la seva pròpia criptomoneda. El fundador de la cadena de botigues de menjar per emportar-se ha presentat aquest dijous la plataforma CryptoFranchise, un "paraigua" sota el qual vol crear divises digitals per a altres marques del sector 'retail' amb model de franquícies. En els pròxims cinc anys, Salomó preveu llançar criptomonedes per a un centenar de companyies i tancar com a mínim una desena de projectes durant el 2019.

L'anunci de CryptoFranchise –una societat controlada pràcticament al 100% per Salomó amb seu a Estònia– implica, però, que Nostrum posi en pausa l'emissió de la seva moneda digital. Així doncs, serà aquesta nova plataforma la que completi primer una ICO ('inicial coin offering', en les sigles en anglès) i després es converteixi en el principal inversor de la criptomoneda de Nostrum. "Vam tenir contactes amb grans inversors d'aquest sector i ells mateixos ens ho van recomanar", ha insistit l'empresari.

El maig passat la cadena catalana va comunicar al mercat alternatiu borsari (MAB) que finalment no llançaria la seva ICO a Suïssa després que el regulador del país helvètic encarís el procediment i allargués els terminis de l'operació. És per això que aquesta nova emissió es farà des d'Estònia, un dels estats europeus que veu amb més bons ulls l'emissió de criptomonedes.

La ICO de CryptoFranchise es farà en dues fases, una venda privada a inversors i una segona que serà pública, i Salomó espera captar un màxim de 35 milions d'euros. L'emissió de la criptomoneda de Nostrum s'havia marcat un objectiu màxim de 50 milions i aquest estiu l'empresa assegurava que la venda privada es completaria al setembre. Ara, però, haurà d'esperar que la nova plataforma aconsegueixi el finançament.

Sobre els terminis de l'operació, Salomó no ha volgut concretar una data, però ha avançat que serà "quan el mercat total de les criptomonedes estigui entre els 400.000 i els 500.000 milions de dòlars". Actualment, la capitalització d'aquestes divises digitals està al voltant dels 200.000 milions, és a dir, que encara s'hauria de duplicar per arrencar la ICO de CryptoFranchise.

"Personalment, m'he enamorat del 'blockchain'", ha afirmat Salomó durant l'anunci de CryptoFranchise. La plataforma ja compta amb unes oficines a Sabadell i un equip d'almenys quatre persones que s'hi dediquen exclusivament, a més de consellers i assessors d'arreu del món.

Relleu com a conseller delegat

De fet, l'empresari ha assegurat que deixarà progressivament de dirigir el dia a dia de la cadena de menjar per emportar-se per centrar-se en aquesta nova plataforma. En aquest sentit, ha insinuat que podria haver-hi un relleu com a conseller delegat de Nostrum abans que acabi l'any i ha afirmat que l'operativa diària de l'empresa ja està en mans de la seva directora general, Sandra Rams, i el director d'operacions, Carlos Riopedre.

Encara que la ICO de Nostrum es torni a ajornar, Salomó ha explicat que la cadena sí que engegarà la 'tokenització' del seu model de negoci les pròximes setmanes. Encara que l'empresari no n'ha avançat tots els detalls, aquests 'tokens' arribaran a les botigues de Nostrum a través del seu club de fidelització de clients que ara ja aplica descomptes als seus consumidors habituals.