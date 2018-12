Nostrum pacta amb la banca i evita el concurs de creditors

Home Meal, propietària de la cadena de menjar per endur Nostrum, ha tancat un acord amb la banca creditora de reestructuració del seu deute, fet que li permet evitar entrar en concurs de creditors, segons ha comunicat la companyia que presideix Quirze Salomó al Mercat Alternatiu Borsari (MAB), la borsa de pimes.

La companyia va presentar preconcurs de creditors el passat 23 d'octubre, després de no poder tancar un acord amb la banca creditora per l'oposició d'una de les entitats, en concret Ibercaja. Amb el preconcurs la companyia s'assegurava obrir un període de negociació de tres mesos amb els creditors quedant blindada, sense que cap pogués instar el concurs.

La companyia que presideix Quirze Salomó no ha esgotat el termini i, assessorada per FILS Legal, ha aconseguit tancar el pacte en poc més d'un mes. El pacte ha comptat amb l'acord del 88,16% del passiu (creditors), tant bancaris com els que tenen pagarés i bons de l'empresa que cotitzen a Luxemburg. Aquest acord es portarà ara davant del jutge per a la seva homologació.

Segons han explicat fonts de la banca a l'ARA, l'acord no preveu en principi quitances, sinó que allarga els terminis per a la devolució del deute. Una solució que permetrà en principi a la companyia créixer i augmentar la seva producció perquè actualment té algunes instal·lacions infrautilitzades.

La companyia que lidera Quirze Salomó té uns passius d'uns 13 milions d'euros, dels quals uns 7 milions d'euros són endeutament bancari, segons fonts del sector financer, i la resta bons i pagarés cotitzats.