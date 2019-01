Nou cisma al món del cava: nou productors abandonen la DO

L’any 2014, un grup de productors anunciava que marxava del Consell Regulador del Cava -que agrupa tots els productors que etiqueten els seus vins escumosos amb aquesta denominació d’origen (DO)- per fundar la marca Clàssic Penedès. Gairebé cinc anys més tard, el cava pateix una segona escissió, protagonitzada aquest cop per Corpinnat. Segons ha pogut saber l’ARA, aquest grup de nou productors del Penedès farà pública avui la seva marxa de la DO, disconformes perquè no s’han atès les seves propostes per prestigiar el cava.

Fonts del sector asseguren que la decisió estava presa des de Nadal, tot i que aquest dilluns encara no havia estat comunicada al Consell Regulador. De fet fa setmanes -des de finals de desembre- que les dues parts no s’han assegut a la mateixa taula per negociar, però sí que han mantingut diversos contactes. Corpinnat esperava que la DO els convoqués la segona setmana de gener, però el president de la DO, Javier Pagés, no els va convocar fins divendres passat. Aquell dia, però, Corpinnat va afirmar que no podia assistir a la trobada. Els dos copresidents de Corpinnat són Xavier Gramona (del celler Gramona) i Ton Mata (del celler Recaredo). Corpinnat va assegurar a la DO que avui a tot estirar comunicarien la seva decisió definitiva, que ha sigut la de marxar.

Corpinnat va néixer l’abril de l’any passat amb la intenció de prestigiar els escumosos del Penedès. Una de les propostes clau d’aquests cellers és limitar la zona geogràfica on es produeixen els vins a només 46 municipis, que van des del sud del Llobregat fins al Baix Penedès. Corpinnat exigia a la DO que es reconegués aquesta zona geogràfica, en la qual, sostenen, està comprovat que existeix una continuïtat històrica en la producció de vins escumosos.

La DO accedia a incorporar una etiqueta addicional a la de cava, però no tan restrictiva com la dels 46 municipis que planteja Corpinnat.

Feia mesos que les dues parts negociaven per evitar aquest trencament, unes negociacions que sobretot es van intensificar des que Pagés va agafar la presidència de la DO a l’agost. De fet, el Consell Regulador havia acordat a la tardor expulsar aquest grup de productors, però Pagés va insistir que es donés més temps per seguir negociant.

Etiquetes sense la marca cava

Un cop presa la decisió, els cellers de Corpinnat ja han començat a retirar la marca cava de l’etiqueta i a produir la seva pròpia, segons ha pogut saber aquest diari.

La marxa de Corpinnat ha sorprès Javier Pagés, que, en una reunió interna programada per al febrer, tenia previst presentar l’acord que esperaven tancar amb el grup de nou productors. Fonts del Consell Regulador insisteixen a aquest diari que han posat totes les eines sobre la taula perquè Corpinnat no marxés.

La preocupació per prestigiar el cava és una constant dels últims anys. De fet, el Consell Regulador també ha fet propostes. Durant les negociacions amb Corpinnat, la DO va anunciar que a partir d’aquest 2019 s’identificarien els caves de més qualitat com a premium. El que encara no ha aclarit és quina serà aquesta etiqueta i com ho visualitzarà el consumidor.

Nou cellers

Els nou cellers que integren Corpinnat són Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca, Torelló, Huguet-Can Feixes, Júlia Bernet i Mas Candí. Els sis primers van ser els encarregats d’impulsar la marca, que es va presentar l’abril passat, i els altres s’hi han sumat més tard. Per formar-ne part, els cellers han de complir uns requisits molt exigents, com produir en una zona concreta, tenir una criança mínima de divuit mesos, tenir producció ecològica, utilitzar varietats autòctones collides a mà o haver pagat preu mínim garantit pel raïm.