Nova vaga al taxi pel fre judicial a la limitació d'Uber

Totes les organitzacions del sector català del taxi han convocat una aturada de 48 hores, els dies 25 i 26 de juliol, en suport al reglament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que regula les VTC que fan servir companyies com ara Uber i Cabify, i que ha sigut suspès cautelarment pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Les organitzacions Associació Taxistes Llatins Units, Élite Taxi Barcelona, Associació de Taxistes Pakistanesos de Catalunya, Sindicat del Taxi de Catalunya, Agrupació Taxi Companys i Anget Taxi han anunciat en un comunicat que portaran a terme una aturada de 48 hores que s'iniciarà a les 6.00 hores del dimecres 25 de juliol.

El sector es mobilitzarà en defensa de la llicència municipal per als operadors de VTC (lloguer de cotxes amb conductor) que preveu el reglament de l'Àrea Metropolitana i de la proporció d'una llicència de VTC per cada 30 taxistes.

Fins ara, només el sindicat de taxistes Élite Taxi havia convocat una vaga per al dia 25 de juliol, però ahir, en una reunió de representants de les diferents organitzacions, la resta d'associacions van decidir sumar-se a l'aturada i ampliar-la 24 hores més.

"Hem de frenar aquesta bogeria al carrer i als tribunals. No ens queda altre remei. És una responsabilitat que assumim les associacions del taxi i que han d'assumir tots i cadascun dels taxistes de l'AMB", assegura el comunicat.

A més dels dos dies d'atur, que coincideixen amb dies de molta activitat turística per ser plena campanya d'estiu, els taxistes es concentraran dimecres a les 11.00 hores al passeig Lluís Companys, davant del TSJC.

Denúncia de Competència

El TSJC ha suspès cautelarment i de manera provisional el reglament de l'Àrea Metropolitana que regula les llicències VTC (lloguer de vehicles amb conductor), que limitava l'actuació de companyies com ara Uber i Cabify, acceptant així la mesura sol·licitada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. L'AMB, que presideix l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va aprovar el 26 de juny de manera definitiva un reglament que condiciona a una autorització prèvia l'exercici de l'activitat dels serveis urbans fets per les llicències VTC en l'àmbit metropolità de Barcelona.

Així, els vehicles de lloguer amb conductor haurien de tenir, a part de la llicència de VTC, una segona autorització de l'Institut Metropolità del Taxi. La normativa estableix a més que, en cap cas, la xifra d'autoritzacions vigents pugui superar la ràtio d'una llicència de VTC per cada 30 llicències de taxi.