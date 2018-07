La jutge suspèn cautelarment els plans de Colau per frenar les VTC

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès de manera cautelar i provisional la llei que exigia una segona llicència als conductors que utilitzaven VTC per poder operar a Barcelona. Les llicències VTC són les que utilitzen plataformes com Uber o Cabify per oferir els seus serveis a la capital catalana. La decisió judicial, publicada aquest dijous, ve motivada per un recurs que va imposar la Comissió Nacional del Mercat i la Competència (CNMC). Segons aquest organisme, l'aparició d'una llicència complementària "afavoriria el monopoli del taxi".

Aquesta normativa, proposada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), va entrar en vigor el 10 de juliol, just l'endemà que es publiqués al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Ara el reglament metropolità passa a quedar sense efectes almenys fins al 26 de juliol, data en què el TSJC ha citat l'AMB per escoltar els seus arguments i decidir si aixeca o no la suspensió.

En aquest sentit, el vicepresident de Mobilitat i Transport de l’AMB, Antoni Poveda, ha lamentat la decisió de la justícia i ha defensat a través d’un comunicat que la normativa "s’estableix dins de les competències pertinents" de l’AMB i ha demanat al TSJC que "estudiï en profunditat els arguments" de l’organisme supramunicipal.

La decisió de la justícia suposa un cop dur també per al sector del taxi. La setmana passada, just abans que la normativa entrés en funcionament, el portaveu de l'associació Elite Taxi, Tito Álvarez, va celebrar l'arribada de la llei. "A partir d'ara, Uber i Cabify estan totalment prohibits a Barcelona [...], que vagin fent les maletes", va dir.

L'alcaldessa de Barcelona va anunciar la imposició d'aquesta mesura abans de l'arribada de 3.000 noves llicències VTC a la capital catalana. Colau va justificar que la nova onada d'autoritzacions tindria efectes negatius sobre la circulació a la regió i a la qualitat de l'aire. De fet, Poveda ha recordat que el reglament "posa en valor la governança del territori metropolità en relació amb les polítiques a favor del medi ambient i de la salut”.

Un problema de competència

A finals del 2017, l'Ajuntament de Barcelona va admetre que l'AMB no tenia competències per limitar la concessió de les VTC, però sí que podia regular la prestació del servei. Precisament la discussió al voltant de les competències és un dels aspectes on les parts implicades no s'acaben de posar d'acord.

Unauto, la patronal del sector de les VTC, va criticar durament la posició del consistori i ja va avisar que no compliria la normativa de l'AMB. Unauto , juntament amb les associacions moderades del taxi, va proposar el 2015 que es complís la proporció d'una llicència VTC per a cada 30 llicències de taxi. Aquesta proposta es va elevar a llei orgànica i, a més, va ser ratificada pel Tribunal Suprem al juny.

Per al president d' Unauto a Catalunya, Josep Maria Goñi, "sembla que hi hagi una batalla campal entre l'Ajuntament de Barcelona i el ministeri de Foment". "Resulta que tenim dues normatives i, si n'hem de complir una, nosaltres ens abracem a la que té un rang superior", va explicar la setmana passada a l'ARA.

Afectacions més enllà del taxi

La patronal de les VTC també va avisar que la necessitat d'una segona llicència per operar a Barcelona "tindria un impacte molt negatiu". Segons Josep Maria Goñi, l'aplicació efectiva de la normativa "comportaria la pèrdua de 1.300 llocs de treball directes i el tancament de més de 30 empreses a Barcelona".