Núria Marín: “Em pensava que el Mobile no es cancel·laria, sincerament”

Tothom està intentant valorar l’impacte econòmic de la cancel·lació del Mobile. ¿A l’Hospitalet com l’afecta?

No et sé dir l’import, però lamentablement tindrà una afectació. L’impacte a la restauració, el comerç i els hotels és segur, però també a l’àrea metropolitana i fins i tot a més llocs. Hi ha persones que pel congrés potser s’acaben allotjant a Granollers o a Girona. L’afectació va molt més enllà de l’àmbit local.

¿Creieu que es podrà considerar que el congrés s’ha anul·lat per una causa de força major, com sosté la GSMA?

No soc jurista i, per tant, em perdo una mica amb el significat de “causa de força major”. Això cal que ho formuli, en tot cas, qui domini l’àmbit jurídic. Jo em dedico a ser l’alcaldessa i, bé, acabes coneixent una mica i surfejant en molts temes, però no m’atreviré a dir...

Si la Fira i la GSMA han de negociar com queda la situació econòmica entre totes dues institucions, ¿creu que s’aprofitarà per allargar el contracte amb el Mobile, que actualment finalitza el 2023?

No ens hem de precipitar. Jo no és que descarti absolutament res, però crec que per part meva seria presumptuós ara dir què passarà quan la situació encara no està ni analitzada profundament.

¿Com ha vist la gent de la GSMA aquests dies?

Anímicament tocats. Realment han fet molta feina que no es veu.

La cara de John Hoffman [conseller delegat de la GSMA] ho deia tot.

És que hi ha molta feina, moltes hores... És frustrant. I més per un tema que no controles. No és un problema de l’organització, ni de les administracions. Ha estat per culpa d’aquesta por global pel que està passant a la Xina. La globalització té coses que són molt positives, però també té alguns efectes negatius.

¿Les cares de la GSMA eren per les possibles pèrdues que tinguin?

Suposo que també forma part de tot plegat, però la meva sensació -i potser estic equivocada-és que aquest no és el principal motiu del seu ànim durant la roda de premsa. Han treballat 345 dies per a una cosa que, al final, no s’ha fet.

Ahir li va fer un petonàs a Hoffman a la roda de premsa. ¿Tenen una relació molt propera?

Ell ha entès perfectament què és l’Hospitalet. Sempre hem estat donant-li suport i ajudant-lo en tot el que hem pogut des del primer moment. I aquesta ha estat una relació que, al final, també ha tingut un component personal, com en totes aquestes relacions.

I vostè, com ho ha viscut?

Encara ho estic paint. Era una possibilitat, però em pensava que no passaria, sincerament. Quan es va cancel·lar va ser com topar amb la realitat. Cada any hi havia hagut problemes: que si les vagues, que si no arribava el metro, que si l’ambient polític... I els havíem anat superant. No és que pensés que no podria passar, però em pensava que ho superaríem. Però, bé, de les crisis també se n’aprèn, i són oportunitats.