L'OCDE creu que les tensions comercials frenen el creixement global de l'economia

La guerra comercial entre els Estats Units i la Xina no s'atura. Dilluns passat l'administració liderada per Donald Trump va anunciar, un cop més, una nova ronda d'aranzels a productes xinesos valorats en 200.000 milions de dòlars (més de 171 milions d'euros). I Pequín, també un cop més, va replicar al cap de 24 hores amb una altra onada d'impostos a productes americans valorada en 60.000 milions d'euros.

Les tensions entre les dues potències han castigat la confiança empresarial i "moderen el creixement global" de l'economia. Aquestes són les conclusions a les quals arriba l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) en el seu últim informe, titulat 'Interim Economic Outlook'. El document, presentat aquest dijous, apunta que el PIB mundial creixerà un 3,7% interanual tant el 2018 com el 2019. La xifra s'allunya de les últimes previsions d'aquesta organització, que apuntava el passat mes de març que el creixement seria del 3,9% durant els pròxims dos anys. Tot i que el document publicat el tercer mes de l'any ja feia esment a una escalada de tensions, l'organització no preveia que la lluita seria tan aferrissada.

Segons l'OCDE, la lluita comercial entre la Xina i els Estats Units no tan sols afectarà els dos gegants econòmics, sinó que tindrà una incidència negativa en pràcticament tots els països que reuneix l'estudi. Si bé al març l'OCDE revisava a l'alça les previsions de creixement de totes les economies (a excepció de Rússia), la situació al setembre és totalment oposada: excepte l'Aràbia Saudita, tots els països creixeran a un ritme inferior al previst inicialment.

De fet, l'OCDE afirma que el creixement global "podria trobar-se en el seu punt màxim", i posa especial èmfasi en el Vell Continent. "Els riscos polítics podrien frenar el creixement de l'economia d'Europa", assenyala l'informe.

Lluny de l'època precrisi

Si bé l'economia alenteix el seu ritme de creixement, el document presentat aquest dijous certifica que els salaris tampoc milloren. L'OCDE reconeix que el mercat laboral "s'ha recuperat", però encara hi ha mostres de "debilitat". A banda, qualifiquen la millora dels salaris d'"insuficient". En aquesta línia, la mateixa institució va alertar el juliol passat d'un estancament salarial a escala global "sense precedents". L'organització posava de manifest que el poder adquisitiu a escala global tan sols va créixer un 0,6% entre els anys 2016 i 2017. El cas d'Espanya era un dels més preocupants, ja que l'informe apuntava que els salaris reals (que es calculen tenint en compte la inflació) van caure un 0,4%.

L'altra gran preocupació que cita l'OCDE fa referència al deute de les institucions públiques i privades. "Deu anys després de la crisi, els riscos financers han tornat a créixer", apunta l'informe, que ressalta l'elevat percentatge de deute públic que hi ha en països com Espanya, el Japó o la Gran Bretanya.

L'economista en cap de l'OCDE, Laurence Boone, ha remarcat la importància de desenvolupar "un marc de polítiques públiques sòlides i estables per evitar turbulències més grans". A banda, Boone ha destacat la situació que viuen països emergents (sobretot Turquia i Argentina), on les "estrictes" condicions financeres fomenten la tensió i la incertesa entre els inversors.