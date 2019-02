Oliu i Guardiola renuncien a 1,2 milions d'euros de bonus per l'impacte de TSB

Josep Oliu i Jaume Guardiola, el president i el conseller delegat del Banc Sabadell, han renunciat a rebre la retribució variable del 2018 a causa dels pobres resultats del banc derivats de la migració tecnològica de la seva filial britànica TSB, que es va completar tot i moltes incidències en el procés.

Segons ha anunciat l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), tot i els bons resultats del negoci ordinari de l'entitat, els directius han acordat renunciar als bonus de quasi 656.000 euros per part d'Oliu i de 563.000 euros de Guardiola. En total, han renunciat a quasi 1,2 milions d'euros, per alinear-se amb els directius de la filial britànica, que, tot i haver completat la migració tecnològica de TSB, no havien cobrat la retribució variable.

El consell d'administració del Sabadell ha acceptat la decisió i la valora "molt positivament", ja que demostra "eficàcia en la gestió del banc".

Tot i això, la retribució fixa del president Oliu es manté estable en 1,7 milions d'euros i la del conseller delegat Guardiola s'eleva respecte al 2017 un 2,9%, és a dir, fins als 1,3 milions d'euros.