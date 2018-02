Oliu admet que l’1-O va tenir un impacte “marginal”

El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, admet que l’1-O i les seves conseqüències han tingut un impacte “marginal” sobre l’economia. No obstant, Oliu assegura que si es torna a produir un xoc institucional com el del passat mes d’octubre la previsió de creixement del PIB català per aquest any baixaria “dràsticament”, passant del 2,8% previst inicialment a situar-se per sota del 1%. Un escenari, però, que el president de l’entitat financera afirma que “no està a l’horitzó”. Oliu ho ha explicat a la conferència anual “Perspectives econòmiques 2018” que ha dut a terme a la Cambra de Comerç de Sabadell, la primera d’aquestes característiques que du a terme a la capital vallesana després del trasllat de la seu social fora de Catalunya.

“Considerem que el xoc de l’1-O no es tornarà a repetir i que es restablirà la normalitat institucional, fent que l’economia hi guanyi i sobrepassi els dubtes, independentment del resultat final de tot plegat”, ha afirmat Oliu, que assegura que la inversió directe estrangera, el turisme o el creixement de l’economia catalana i espanyola es veuran condicionats per la “tardança” en resoldre el conflicte a Catalunya, ja que això que pot “agreujar” aquests factors.

El president del Banc Sabadell també ha reconegut que, a curt termini, l’impacte del trasllat de seus d’algunes empreses “no es pot quantificar” perquè és “un tema jurídic”, però que es

desconeix l’efecte econòmic que pot tenir aquest fet a mig termini.

Decisió dolorosa

Josep Oliu ha qualificat de “dolorosa” però “necessària” la decisió de traslladar la seu social de l’entitat financera fora de Sabadell i de Catalunya davant la imminent declaració d’independència del Parlament el passat mes d’octubre. “Aquesta decisió va poder deixar a la nostra ciutat una mica de dol, però la persona més dolguda sóc jo mateix perquè és la ciutat on he nascut i crescut”, ha explicat Oliu, que ha afegit que “no podia fer una altra cosa” davant la crisi política i l’ “extraordinària incertesa i inestabilitat” que va crear “nerviosisme” en el sector bancari. “Això es tradueix en un transvasament de diners que pot causar inestabilitat financera”, ha explicat.

“El cor de l’entitat, almenys el meu, sempre serà a Sabadell”, ha afirmat Oliu, que ha sentenciat que la historia de l’entitat “segueix estant arrelada a la ciutat”. No obstant, el president del Banc Sabadell assegura que l’entitat va estar “a l’alçada de les circumstàncies” i que aquesta situació ja l’havien previst i comunicat “en privat” als responsables polítics de Catalunya.

“Teníem tots els mitjans per evitar que, com a conseqüència d’aquesta inestabilitat institucional, es pogués produir un risc financer a la nostra entitat”, ha afirmat Oliu, que qualifica d’ ”ensurt” la primera setmana d’octubre i que les decisions preses han permès que l’entitat hagi acabat l’any amb números similars als obtinguts el setembre passat. “Aquest episodi, del qual me’n sento dolgut, està tancat; no buscaré responsables ja que cadascú ja els buscarà”, ha explicat Oliu.

Previsions positives

El president del Banc Sabadell ha explicat que totes les previsions apunten a unes perspectives econòmiques positives en l’economia a nivell global, amb un augment del PIB d’un 2,8% a Catalunya. Segons Oliu, el sector immobiliari viurà un creixement sostingut en la compravenda, després que durant l’any 2017 la recuperació dels preus no hagi estat de forma homogènia, destacant la pujada a Madrid, Barcelona i a la costa mediterrània.

No obstant, Oliu ha destacat que encara hi ha un nombre elevat d’atur a Espanya, però que l’economia es troba en la fase “àlgida” del cicle ascendent iniciat fa tres anys. Banc Sabadell va tancar l’any 2017 amb guanys de 801,5 milions d’euros, un 12,8% més que l’any anterior.