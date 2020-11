Oliu serà vicepresident del BBVA si la fusió tira endavant

Josep Oliu no tancarà la seva trajectòria en el món financer amb la previsible integració del Banc Sabadell dins el BBVA. Segons ha avançat aquest dilluns El Confidencial i ha confirmat l'ARA, en les negociacions entre els dos bancs s'ha pactat que Oliu sigui el futur vicepresident de l'entitat resultant. Oliu, de 71 anys, presideix des de l'any 1999 el banc d'origen vallesà.

De les negociacions també se'n deriva que Carlos Torres, president del segon gran banc espanyol, es mantindrà en aquest càrrec després de la fusió. No és tan clara la qüestió del conseller delegat. Fonts financeres han explicat a aquest diari que Onur Genç, l'executiu turc que actualment ostenta aquest càrrec, està molt ben vist al banc d'origen biscaí. Això fa encara menys probable que Jaume Guardiola, número dos de l'entitat catalana, pugui aconseguir aquesta posició. Tal com va explicar aquest diari, Guardiola va avisar fa uns mesos que plegaria a finals d'any.

Els dos bancs van comunicar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors ara fa una setmana que havien iniciat negociacions sobre la seva fusió, que a efectes pràctics serà una absorció del Banc Sabadell, en una delicada situació a borsa, per part del BBVA. Això farà que la quarta empresa de Catalunya en facturació desaparegui. La marca en principi tampoc seguirà i la continuïtat d'Oliu com a vicepresident –possiblement no executiu– seria una de les escasses concessions que han aflorat fins ara.

Fonts financeres insisteixen que l'operació només es farà si el Banc Sabadell aconsegueix salvar en part la seva manera de gestionar, i recorden que el BBVA també arrossega problemes, com ara la seva filial turca. També apunten que la presència d'Oliu com a vicepresident en la futura entitat serviria per vetllar pels interessos de l'entitat catalana.

Plans de pensions milionaris

Els dos principals directius del Sabadell, Oliu i Guardiola, percebrien 33 milions d'euros si decidissin desvincular-se ara del Banc Sabadell. Segons l'informe anual sobre remuneracions dels consellers, el president del Sabadell tindria dret a un fons de 8,6 milions, mentre que el conseller delegat tindria dret a cobrar 24,1 milions pel mateix concepte.