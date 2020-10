Els canvis en les pensions que ha acordat el Pacte de Toledo

Després de més de quatre anys de reunions mensuals i d'un canvi a la presidència de la comissió del Pacte de Toledo –del Partit Popular, amb la diputada Celia Villalobos, al PSOE, amb Magdalena Valerio–, els partits polítics han consensuat un document de 22 recomanacions que ha de servir de base perquè l'executiu espanyol reformi el sistema de pensions de la mà de sindicats i patronals, com s'ha compromès el govern de Sánchez. Aquestes en són les claus:

Sanejar els comptes de la Seguretat Social

El fantasma de si el sistema de pensions està en "crisi" ha obligat a posar la lupa damunt la gestió. És per aquest motiu que el principal canvi del nou acord és el de fixar un període de transició (que no s'allargarà fins més tard del 2023) perquè algunes despeses de la Seguretat Social, denominades impròpies, siguin assumides des dels pressupostos generals de l'Estat. Aquesta és una recomanació de l'Airef i del mateix Tribunal de Comptes.

La Seguretat Social ha apuntat que, com a mínim, 22.800 milions de la despesa anual que fa hauria de ser assumida per l'Estat (cal recordar que el 2019 la despesa de la Seguretat Social va superar els 162.000 milions d'euros). Aquesta "separació de fonts" ha de permetre "l'equilibri financer", defensa el text, al qual ha tingut accés l'ARA, per blindar les pensions públiques. Està previst que el traspàs comenci aquest 2021 amb els nous pressupostos generals de l'Estat, amb una quantitat de prop de 14.000 milions d'euros anuals.

Mantenir el poder adquisitiu

Un altre canvi tomba de facto la principal reforma de les pensions del Partit Popular de l'any 2013. El Pacte recomana finalment lligar de nou la revalorització anual de les pensions d'acord amb l'IPC real amb l'objectiu de "mantenir el poder adquisitiu", és a dir, apuja les pensions en consonància amb l'evolució dels preus. Amb aquesta proposta, es vol acabar amb la norma que limitava l'actualització anual de les pensions a un 0,25%. Aquest any l'executiu de Sánchez vol mantenir la revalorització de les pensions en el 0,9%, igual que el 2021.

Pel que fa al càlcul de les pensions, el pacte prolonga la mesura acordada l'any 2011 sobre el nombre d'anys cotitzats necessaris per calcular la pensió. Així, estableix que es passi de 15 a 25 anys l'any 2022 però, com a novetat, els pensionistes podran escollir els anys en els quals més van cotitzar.

Edat laboral

"Fomentar la permanència dels treballadors en actiu". Així recull el Pacte de Toledo la proposta d'incentivar que l'edat efectiva de jubilació s'aproximi a l'edat legal (que de manera progressiva ha d'arribar als 67 anys el 2027, tot i que, si es compleix amb el mínim d'anys cotitzats, la persona es pot jubilar als 65). En la línia amb el que s'havia estat defensant, el text proposa al govern incrementar les penalitzacions –sense especificar com– per jubilacions anticipades. Ara bé, també insta el govern a estudiar en quins casos es pot evitar penalitzar la jubilació anticipada, com pot ser el cas de persones que en un context de crisi es veuen obligades a prejubilar-se.

Plans de pensions

El text també veu "necessari impulsar els plans de pensions d'empreses, sustentats en el marc de la negociació col·lectiva". D'aquesta manera, el Pacte insta el govern a promoure millores fiscals i legals per a aquest tipus de sistema complementari al sistema públic de pensions.

Dones i joves

A l'Estat, la pensió mitjana dels homes és de 1.234 euros al mes, mentre que la de les dones se situa en 812. En aquest sentit, el text aposta per impulsar noves reformes encaminades a "equiparar les pensions" i posar fi a la discriminació de les carreres professionals de cotització de les dones, reconeixent l'actual bretxa de gènere. Proposa abordar la qüestió de les cures i la corresponsabilitat perquè no deixin "buits d'any de cotització", sobretot en les dones. Com a novetat, també apunta a "reformes que corregeixin el tracte discriminatori dels treballadors a temps parcial", dones en la seva majoria.

El Pacte de Toledo també fa una crida a "millorar" els salaris i les condicions de la població jove perquè se'ls garanteixin unes pensions. En concret, destaca la introducció d'adoptar "mesures legislatives definitives encaminades a garantir i millorar la protecció social" dels becaris.

Recuperar la "guardiola" de les pensions

Finalment, una altra novetat respecte a l'últim acord és la recomanació d'establir una quantitat mínima que ha de tenir un fons de reserva, la coneguda com guardiola de les pensions, i que s'endureixi l'accés al fons per llei. De fet, aquesta guardiola va arribar a estar dotada amb gairebé 70.000 milions d'euros i, fruit de la crisi econòmica, s'ha reduït als 2.000 milions des de l'any 2011.

Europa volia evitar canvis "radicals"

Tocar les pensions és una de les exigències d'Europa, d'aquí que la sensació de fonts coneixedores de la negociació és que el Pacte de Toledo s'ha tancat de pressa i sense cap canvi radical, menys en el que respecta a l'augment del poder adquisitiu –de fet, Brussel·les no ha acabat de veure mai amb bons ulls la revalorització de les pensions amb l'IPC– . El problema principal, el desequilibri d'un sistema deficitari, es vol intentar pal·liar retirant algunes despeses. Demà dimarts, la majoria de partits, inclòs el PP, votaran a favor del nou acord excepte Vox, que possiblement ho farà en contra. Tampoc es coneix, encara, el sentit del vot d'ERC i EH Bildu, que poden optar per l'abstenció.