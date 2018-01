La UE retira Panamà de la llista negra de paradisos fiscals

Només ha passat un mes i mig des que la Unió Europea va anunciar com a gran pas contra l'evasió fiscal la creació d'una llista negra de paradisos fiscals arreu del món. La iniciativa ja va néixer coixa perquè a la llista només hi havia 17 països, però aquest dimarts la UE ha decidit reduir-la i deixar-la en només nou estats o regions autònomes. Entre els països que n'han sortit hi ha Panamà, un dels símbols de l'evasió fiscal.

La UE ha tret de la llista negra vuit estats i regions autònomes: Panamà, Corea del Sud, els Emirats Àrabs, Barbados, Grenada, Macau, Mongòlia i Tunísia. Aquests països han passat a engreixar la llista gris, formada pels paradisos fiscals que s'han compromès davant la UE a complir amb la normativa de l'OCDE contra l'evasió fiscal. La llista grisa la formen una seixantena de països, entre els quals hi ha Andorra.

"La decisió d'avui debilita encara més la credibilitat del que ja era una llista dubtosa", ha advertit l'eurodiputat dels Verds Ernest Urtasun (ICV). La UE revisarà d'aquí un any si els països de la llista gris han complert amb els compromisos o no. Si no ho han fet, passaran a la llista negra.