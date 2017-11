París serà la nova seu de l'Autoritat Bancària Europea després del Brexit

París serà la nova seu de l'Autoritat Bancària Europea (EBA, en les seves sigles en anglès) un cop hagi abandonat Londres a causa del Brexit, segons ha decidit aquest dilluns el Consell d'Assumptes Generals de la Unió Europea i com ha informat la institució a través de Twitter.

L'Autoritat Bancària Europea (EBA) es dedica a garantir "una regulació efectiva, consistent i prudencial" del sector financer de la regió. Entre altres tasques, aquest ens supervisa els riscos i vulnerabilitats de la banca a la UE a través, per exemple, dels tests d'estrès a les entitats.

European Banking Authority #EBA to be relocated to #Paris, France: https://t.co/Izsd8yADX1