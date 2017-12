Peix i marisc més cars a les portes de Nadal

Hi ha alguns productes que no falten (ni faltaran) mai a les cistelles quan s’acosten els àpats de Nadal. El peix i el marisc són dos dels imprescindibles d’aquesta llista, però, segons l’OCU, en l’últim mes els seus preus s’han disparat, just abans de les festes. L’associació de consumidors ha elaborat un estudi per seguir l’evolució d’aquests productes un mes, quinze dies i una setmana abans del 25 de desembre. De mitjana, els seus càlculs indiquen que els productes de la cistella de Nadal estan un 14,7% més cars que l’any passat i gairebé un 20% més que el 2015. Concretament, l’increment més elevat és per a les angules, que en els últims 30 dies s’han encarit un 46%. D’altra banda, el besuc puja un 39%, mentre que les cloïsses estan un 33% més cares. Pel que fa a les ostres i al lluç, l’augment de preu és d’un 25%, i en el llobarro, d’un 13%.

Aquest efecte es nota menys en la carn -l’altra estrella dels dinars i sopars nadalencs-, però el xai s’encareix un 11% i el tall rodó de vedella val un 6% més. Tot i així, hi ha altres productes carnis que es poden trobar més barats a les portes de Nadal. La pularda es pot trobar per un preu un 19% inferior a fa uns dies, i el pernil baixa al voltant d’un 15%. En el món de les fruites i verdures, cau un 4,5% el preu de la col llombarda, i un 7% el de la pinya.

L’OCU mira enrere i compara el preu de la cistella del 2017 amb el de la de l’any passat. La diferència s’eixampla novament en el peix i el marisc, que aquest any són al voltant d’un 30% més cars que l’anterior. En alguns productes com les ostres i les cloïsses la pujada de preu es dispara fins al 70%. En el cas del xai, les parades i supermercats el vendran a un preu un 37% superior al del 2015. En canvi, els preus més estables són els de la pularda, el gall dindi i els talls rodons.

Els súpers barats de les festes

L’organització també recull en el seu informe quins són els supermercats on els preus canvien menys abans de Nadal. Aquest rànquing el lidera Bon Preu, on l’indicador de l’evolució de preus cau 11 punts respecte a un mes abans. També és més barat comprar a El Corte Inglés, a Caprabo i als mercats municipals.

A l’altra cara de la moneda, els preus dels productes nadalencs són més elevats que el mes passat a la cadena madrilenya Sánchez Romero (on l’indicador puja 54 punts). Entre els principals grups de distribució, Mercadona també encareix la cistella de Nadal en 16 punts, mentre que en el cas d’Eroski en són 14 i en el d’Esclat es queda en 11 punts.

Abans d’anar al supermercat per omplir la nevera per als àpats festius, l’OCU recomana als consumidors que -sempre que puguin- avancin les compres el màxim possible. De fet, l’organització apunta que en molts casos es pot abaratir el cost de la cistella congelant els productes quan són menys costosos. També recomana monitoritzar els preus per assegurar-se de quines cadenes els canvien a les portes de Nadal.