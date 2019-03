Aragonès prepara canvis legislatius per poder gastar 1.200 MEUR per a necessitats "urgents" en pròrroga pressupostària

El vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha avançat en una entrevista a 'Els Matins de TV3' que el seu departament ja prepara canvis legislatius per poder gastar 1.200 MEUR per a "necessitats urgents i inajornables" en el context de pròrroga pressupostària.

Segons el pla de contingència d'Aragonès, es preveu el retorn de les pagues extra previst per al 2019 encara que no hi hagi pressupostos, però no es podrà fer el desplegament del decret de l'escola inclusiva i les inversions de millora de material a Bombers i Mossos d'Esquadra queden "a l'aire".

També ha insistit que es van fer fins a deu reunions amb els comuns per aprovar els pressupostos però que "sempre hi posaven noves condicions". Ha admès que probablement en unes altres circumstàncies hi hauria un avançament electoral en no poder aprovar els pressupostos, però que en l'actual context –amb les dues eleccions convocades i enmig del judici de l'1-O– l'actual Govern no dimitirà.

"Pensava que les acusacions tindrien més nivell"

Sobre el judici, el conseller ha assegurat que el que s'està demostrant és que les acusacions estan totalment infundades i molt mal preparades, i que quan es porta la política als tribunals, i no al diàleg, s'acaba malament. "Pensava que tindrien més nivell", ha afegit. També ha assegurat que Junqueras està "més fort que mai i convençut del seu compromís polític".