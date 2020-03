L'Ajuntament del Prat rebutja l'ampliació de la tercera pista de l'aeroport

El ple del Prat de Llobregat ha aprovat aquesta tarda una declaració institucional en contra de la proposta d'ampliar la tercera pista de l'aeroport del Prat i en defensa de la conservació del delta del Llobregat. El text, que ha tingut el suport de tots els grups municipals, assegura que el projecte, que allargaria la pista mig quilòmetre ocupant l'espai natural de la Ricarda, suposaria un "desastre natural, agrícola i patrimonial". El ple ha destacat que es tracta "d'un dels espais naturals més importants del delta", catalogat i protegit mediambientalment, que es veuria "destruït sense remei" per l'ampliació de la pista més curta de la infraestructura.

La declaració també defensa la "convivència de l'aeroport del Prat amb els nuclis urbans que l'envolten". En aquest sentit, els grups municipals han fet referència a l'impacte acústic que pateixen el veïns de municipis pròxims com el Prat, Gavà, Viladecans o Castelldefels, i que es veuria augmentat si es fes un canvi en la disposició de les pistes. Alhora, el text, en l'exposició dels arguments, assegura que "l'aeroport del Prat és un dels principals emissors de gasos hivernacle al delta del Llobregat i a l'àrea metropolitana" i adverteix que "un creixement sense límits suposaria un greu atac a la salut de la ciutadania", especialment a la de les poblacions de l'entorn de la infraestructura.

Per aquests motius, els grups municipals insten Aena a "desenvolupar models sostenibles i adequats a les necessitats del present de la gestió aeroportuària" i insisteixen en l'opció de fer servir l'aeroport de Girona com a quarta pista per tal de fer créixer la infraestructura veïna. Abans, però, insisteixen que cal millorar el sistema ferroviari que faciliti la connexió entre el Prat i Girona, així com entre les dues infraestructures i Barcelona. En aquest sentit, la declaració insta l'Estat a abandonar "projectes sense viabilitat com l'allargament de la tercera pista" i a treballar "per desplegar aquest model aeroportuari català, fent les inversions que calgui".

La declaració remarca, a més, que ampliar l'aeroport trenca amb el consens sobre l'explotació de l'entorn de la desembocadura del Llobregat a què es va arribar amb el Pla del Delta fa més d'una dècada i remarca "la importància cabdal" de la Ricarda per a les activitats econòmiques que es desenvolupen a la zona. Per aquest motiu, els grups han demanat a la Generalitat que "es comprometi amb claredat amb la defensa territorial del delta del Llobregat", es reforci la seva gestió i "es promocioni el seu valor com a patrimoni de país a preservar". Un compromís que, exigeix, "descarti definitivament" l'allargament de la tercera pista de l'aeroport del Prat.