LA JORNADA PRÈVIA A L’INICI FORMAL del Mobile World Congress va estar més centrada que mai en els dispositius de hardware. Les operadores hi van dedicar les seves presentacions dominicals, que acostumaven a ser de serveis de xarxa. Vodafone començarà a vendre -abans de l’estiu i sense vincular-los a cap targeta SIM- els objectes domèstics connectats de la marca Smart Things que Samsung tenia hibernant des que la va comprar fa gairebé quatre anys, i Telefónica llançarà a la tardor el Movistar Home, un altaveu de sobretaula amb pantalla per controlar amb la veu els aparells de la casa. José María Álvarez-Pallete, president de la teleco espanyola, parlava fa un parell d’anys amb admiració de les possibilitats d’Amazon Alexa; sembla que ara ha vist forat per ocupar el mercat de parla hispana que les tecnològiques ianquis desatenen.

SAMSUNG VA TRIOMFAR AL VESPRE amb la presentació del Galaxy S9, cada vegada més a prop de ser l’ smartphone total. Manté la pantalla sense marcs -ara encara més fosca i resistent-, la sortida minijack d’auriculars, la càrrega ràpida i sense fils; corregeix el nyap de la posició del lector dactilar dels Galaxy S8; incorpora doble càmera principal en el model de 6,2 polzades; fa servir l’auricular com a segon altaveu per aconseguir so estereofònic, i millora la ja espectacular òptica per poder fer fotos encara amb menys llum. A més, la identificació biomètrica combina ara la lectura de l’iris i el reconeixement facial. Però les dues funcions que triomfaran segur són els emojis personalitzables i animats i la càmera superlenta a 960 fps, que captant només dues dècimes de segon genera un clip de vídeo de sis segons. Prepareu-vos per veure gatets a càmera lenta a dojo a les xarxes socials.

HMD, LA FILIAL DEL GEGANT XINÈS FOXCONNque explota ara la marca Nokia, busca repetir el cop d’efecte que l’any passat va aconseguir reeditant el mòbil bàsic 3110. Ara recupera el també mític model 8110: conserva la tapa protectora lliscant però hi incorpora connectivitat 4G per poder fer trucades amb qualitat de so digital. Costarà 79 euros i, només faltaria, inclou el joc de la serp. Ara bé, probablement tindran més sortida models com el nou Nokia 1 (69 €), que fa servir la variant Go del sistema operatiu Android per a smartphones amb menys d’un gigabyte de memòria. A l’altre extrem de la gamma, el Nokia 8 Sirocco aspira a recuperar per a la marca un lloc entre els consumidors disposats a gastar-se 750 euros en un mòbil.

HUAWEI HA OPTAT PER SALTAR-SE el MWC i revelarà el nou smartphone emblemàtic P20 a finals de març a París. A Barcelona s’ha limitat a presentar l’ordinador portàtil MateBook X Pro assegurant que és el millor del mercat amb sistema Windows. Una opció sorprenent, tenint en compte que les preferències del mercat van clarament cap als aparells dos en un, convertibles en tauleta. L’autèntica estrella de la firma xinesa va ser el Balong 5G01, el primer xip comercial del mercat pensat per a dispositius 5G.