Les grans xifres dels pressupostos: 5.200 M€ més en pensions, 600 M€ menys en interessos i 500 M€ més en salaris

El projecte de pressupostos de l'Estat per al 2018, que presenta aquest dimarts el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, preveu un augment de 5.188 milions d'euros per a les pensions respecte als comptes del 2018, quasi 600 milions d'euros menys en interessos del deute i 500 milions d'euros més en salaris.

Uns pressupostos que preveuen que gairebé cinc de cada 10 euros que gastarà l'Estat (40,9%) seran per pagar les pensions.

Aquestes són les principals xifres del projecte de pressupostos de l'Estat presentats pel ministre Cristóbal Montoro, que s'ha esforçat molt a dir que les pensions estan assegurades i que la Seguretat Social "no està en fallida".

Segons ha dit, la Seguretat Social "està assegurada per l'Estat" i les pensions són "un contracte social". Sobre el fons de reserva, més conegut com a guardiola de les pensions, ha tret ferro a la seva mala situació assegurant que "no és una guardiola, sinó un apunt comptable".

Pensions: un 3,7% més

Els comptes de l'Estat preveuen una despesa total en pensions de 144.834 milions d'euros, un 3,7% més respecte de l'any 2017. D'aquesta quantitat, 127.110 milions corresponen a les pensions contributives, amb un augment del 3,5%.

Segons els pressupostos, 5,75 milions de pensionistes en beneficiaran d'aquestes millores, que s'inclouen en el pacte pressupostari entre el PP i Ciutadans, i que el ministre ha destacat com un dels principals elements dels pressupostos, que ha dit que estan "pensats especialment per als pensionistes i per als servidors públics".

Per pagar les pensions, el ministre Montoro ha confirmat que, amb la guardiola pràcticament buida, l'Estat haurà de demanar un nou crèdit per fer-hi front, de fins a 15.164 milions d'euros, xifra que és un 49% superior als 10.193 milions del crèdit del 2017.

Menys despesa en atur

Els comptes presentats pel ministre Montoro també preveuen una menor despesa en concepte de subsidi d'atur, gràcies a la millora de l'ocupació. Així, els pressupostos parteixen d'un 16,6% de taxa d'atur a Espanya per arribar a finals d'any al 15,5%.

Això permetrà reduir en un 3,4% la partida destinada a la desocupació, fins als 17.702 milions d'euros, dels quals 17.411 milions corresponen a prestacions i la resta a les despeses de funcionament. En total, 616 milions menys de despesa en ocupació.

Menys interessos del deute

El quadre macroeconòmic dels pressupostos per al 2018 preveuen una disminució del deute públic total respecte del producte interior brut (PIB), que quedarà en el 97,6% del PIB.

Una situació que permetrà un estalvi de 624 milions en els interessos que es paguen pel deute, que pujaran a 31.547 milions d'euros, xifra que és un 2% inferior a la de l'any anterior.

Més sous per a policies i guàrdia civil

La despesa de personal de l'Estat augmenta en 439 milions d'euros respecte a l'any anterior. En total, la despesa en personal de ministeris, altres organismes i la Seguretat Social s'eleva a gairebé 22.520 milions d'euros. La major part correspon al personal de l'administració de l'Estat, amb 16.687 milions d'euros, 316 milions més que l'any passat.

Així, bona part de l'augment dels salaris públics, 316 dels 439 milions, corresponen a increment de despesa de l'administració de l'Estat i pràcticament és degut, com indiquen els pressupostos, al pacte amb els sindicats per equiparar el sou de la policia i la Guàrdia Civil a la de les policies autonòmiques, bàsicament els Mossos d'Esquadra.

"Les despeses de personal augmenten un 1,9% fonamentalment per l'equiparació salarial de les forces i cossos de seguretat de l'Estat amb els cosos autonòmics que desenvolupen funcions similars", indica el pressupost.

7,88 M€ per al rei

La despesa que els pressupostos del 2018 destinen a la casa reial és de 7,88 milions d'euros, una xifra que és un 0,9% superior a la de l'any anterior. En total, 70.000 euros més de pressupost per al rei el 2018 respecte del 2017.

Habitatge: menys diners

Malgrat l'anunciat pla d'accés a l'habitatge per al període 2018-2021, els pressupostos per al 2018 destinen un total de 473 milions d'euros per a l'habitatge, una xifra que és un 0,2% inferior a la del 2017.