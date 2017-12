El Procés frena l'escalada de preus dels hotels de Barcelona

El referèndum de l'1-O i la declaració d'independència al Parlament ha frenat l'ocupació i l'escalada de preus als hotels de Barcelona, segons es desprèn d'un estudi de les consultores Magma Consulting HC i STR.

No obstant, en el conjunt de l'any el sector a Barcelona encara està en signe positiu. Així, segons l'estudi, mentre els atemptats del 17 d'agost van tenir un impacte pràcticament nul, el referèndum de l'1-O va provocar a l'octubre una caiguda de tant de l'ocupació com dels preus i els ingressos. Una tendència que, segons els autors de l'estudi, ha continuat al novembre.

L'estudi, que compta amb una mostra de 153 hotels de Barcelona i uns 200 a Catalunya, indica que a la capital catalana a l'octubre l'ocupació hotelera va caure un 9% i es va quedar en el 79,5%, mentre que el preu mitjà per habitació (ADR) va baixar un 3,8% per situar-se en 147,25 euros, i els ingressos per habitació disponible (RevPAR) ha caigut un 12,5% i s'ha situat en 117,08 euros.

El mes de novembre, segons les dades provisionals, l'ocupació va caure un 10,2% respecte al mateix mes de l'any anterior, el preu mitjà per habitació va experimentar un descens del 2,1% i els ingressos per habitació disponible van caure un 12,1%.

Preus disparats fins al setembre

Fins al setembre, aquests indicadors hotelers estaven disparats, ja que l'ocupació augmentava un 3,3%, l'ADR un 11,5% i el RevPAR un 15,1%. I de fet, en el conjunt dels de primers mesos, les xifres són molt positives, malgrat la sotragada de l'octubre, Així, de gener a octubre l'ocupació va pujar un 1,9% fins el 80,9%, el preu mitjà va enfilar-se un 9,5% fins els 148,86 euros, i els ingressos per habitació disponible es van disparar un 11,6%, fins els 120,49 euros.

L'impacte ha afectat sobretot als hotels de luxe i als més cèntrics, i de fet només els establiments de Sants-Montjuïc han millorat lleugerament els seus indicadors.

No obstant, segons Javier Serrano, director per a Espanya i Portugal d'STR, s'ha de tenir en compte que el començament d'any i fins l'estiu els creixements "van ser molt alts" i ara "estem entrant en temporada baixa". Segons Serrano, a més, no s'ha notat una desviació de clients de Barcelona ca a altres destinacions espanyoles i els preus a Barcelona continuen sent els més alts de tot Espanya.

"Barcelona fins al setembre batia rècords històrics", ha assegurat Serrano, que a més ha indicat que, a banda del factor polític, el sector té altres elements que també l'afecten, com la millora de la demanda de destinacions alternatives, com el nord d'Àfrica o algunes capitals europees com París i Brussel·les, i la irrupció d'allotjaments alternatius lligats a l'economia col·laborativa. Juntament amb això, s'ha de tenir en compte, ha indicat, que l'any passat a l'octubre es van celebrar a Barcelona tres importants congressos que aquest any no s'han produït.

Però les dades, segons Bruno Hallé, soci de Magma HC, demostren que "estem perdent força" i assegura que possiblement el primer trimestre del 2018 podria notar-se més en el sector, perquè s'estan anul·lant congressos i reunions, i això provoca incertesa sobre les reserves hoteleres que no es poden suplir amb el client particular.

En el cas de novembre, malgrat que no hi ha les dades definitives, sí s'ha notat una caiguda quasi permanent de l'ocupació, i no tant dels preus. Una ocupació que només ha estat dos dies superior als registres de l'any passat.

Per a Albert Grau, soci també de Magma HC, realment "s'esperava mantenir els creixements que s'estaven produint durant tot l'any", però les xifres demostre un canvi de tendència clar. Els ingressos per habitació disponible l'octubre del 2015 van créixer un 12,8% respecte al mateix més de l'any anterior, mentre que l'octubre del 2016 a l'octubre van augmentar un 11,9%, mentre que l'octubre d'enguany es registra un descens del 12,5%.

Els autors de l'estudi preveuen per als propers mesos un major descens dels preus, perquè els hotels hauran de rebaixar les seves tarifes per a mantenir el nivell d'ocupació, i per al primer trimestre del 2018 es preveu un menor increment que aquest any..