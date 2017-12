Quin cotxe em compro?

Els nous marcs legals per reduir la contaminació, com per exemple la decisió de començar les restriccions per a determinats tipus de vehicles a Barcelona, mantenen la confusió entre els consumidors sobre quina és la millor tria quan s’ha de comprar un cotxe, que representa una de les despeses més importants i duradores que fan les famílies. Actualment, al mercat espanyol hi ha disponibles fins a sis tipus de motors diferents: dièsel, gasolina, elèctrics, híbrids (endollables o no), de gas natural comprimit i liquat. Quina és la millor opció? Vicenç Aguilera, president del Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya, i Pedro Nueno, professor de l’Iese i expert en automoció, exposen el seu punt de vista:

? Motors dièsel

Si compleixen la nova normativa gasten i contaminen menys

Els dièsel estan molt qüestionats des de la crisi del Dieselgate de Volkswagen. Aguilera creu que “s’han demonitzat”, però que “els models nous que compleixen la normativa Euro6 són els que menys gasten per quilòmetre i les emissions són baixíssimes”. Aguilera recorda que aquests cotxes tindran l’etiqueta C (verda) i podran entrar a Barcelona. Nueno hi està d’acord: “Els nous no tenen problemes d’emissions i encara conviuran molts anys”.

? Motors de gasolina

Han reduït les emissions però encara gasten més

“Gasten més que els dièsel, això és així”, sentencia Aguilera. Tot i això, l’enginyer matisa que “si són nous tampoc tindran problemes d’emissions”, i repostar amb aquests motors és més senzill que amb els elèctrics o els de gas, per exemple. El professor Nueno coincideix en el fet que gasten més i, per tant, surten més cars. També insisteix que els nous “han millorat molt” pel que fa a emissions contaminants.

Vehicle elèctric

Poc pràctic i amb canvis a curt termini que li faran perdre valor al mercat de segona mà

El mateix sector admet que aquests cotxes encara tenen un problema d’autonomia. “Tenen zero emissions però endollar-los és un problema, sobretot a la ciutat, on predominen els habitatges en vertical i és on precisament fan més falta”, apunta Aguilera. Nueno afegeix un altre punt en contra: “Cal parar atenció a com es genera aquesta electricitat, si amb eòliques, amb carbó o amb nuclears; no tota la cadena de l’electricitat és tan neta”, remarca. Els dos experts coincideixen que l’evolució constant farà que aquests cotxes perdin valor al mercat de segona mà. “El Leaf de Nissan va doblar l’autonomia en només un any”, recorda Aguilera.

Cotxes híbrids

Models pont amb “més sentit”, sobretot a la ciutat

Actualment són la compra “amb més sentit”, segons Nueno. “Sobretot a la ciutat”, apunta Aguilera. “Per carretera gasten igual que un de gasolina, però si es va per ciutat o per circuit urbà i carretera els consums són espectacularment baixos: els endollables tenen consums mitjans d’uns 2,5 litres cada 100 quilòmetres”, apunta. Les emissions, a més, també són més baixes. Nueno opina que “són una mica més cars però compensa”.

Vehicles de gas

Un bon “pont” per al període de transició

Aquesta tecnologia, menys coneguda entre els consumidors, té avantatges: “El gas té una estructura més senzilla i les combustions són més netes; també redueix els consums”, explica Aguilera, que afegeix: “És una tecnologia que serà un bon pont entre la gasolina i el dièsel cap a una cosa millor”. Tot i que n’hi ha de dos tipus (gas natural comprimit i liquat de petroli), la diferència “és mínima”, segons aquest enginyer. Tal com passa amb els híbrids, es poden alternar amb els combustibles tradicionals, però trobar un assortidor de gas és, ara per ara, més complicat que trobar un endoll. “Tot i això, per a recorreguts habituals i coneguts també són útils”, assegura Nueno.

Pila de combustible

L’experiment amb hidrogen de Toyota

Aquesta mena de vehicles, amb una tecnologia semblant a la del vehicle elèctric, la fa servir Toyota en només un dels seus models i no està disponible a Espanya. “També té emissions zero però és molt més car que l’elèctric perquè s’ha de comprimir l’hidrogen”, diu Aguilera. Segons l’enginyer, “aquesta tecnologia només es torna competitiva si el petroli supera els 70 o 80 dòlars el barril”, cosa que no passa ara mateix. Malgrat això, Nueno considera que les automobilístiques haurien de disposar de totes les tecnologies per adaptar-se al que vol el consumidor.

“En l’automoció passarà com amb els iogurts: tindrem tants cotxes com gustos hi hagi entre els consumidors”, conclou Aguilera.