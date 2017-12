Rajoy signa un augment del salari mínim vinculat al PIB i l'ocupació

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha signat aquest dimarts amb els agents socials l'acord per a l'augment del salari mínim interprofessional (SMI). Aquesta retribució pujarà un 4% el 2018, fins als 736 euros al mes, augment que s'elevarà al 5% el 2019 (773 euros) i al 10% el 2020, fins a situar-se en 850 euros mensuals.

La pujada, però, té condicions: està subjecta a un increment anual del PIB superior al 2,5% i a la creació de 450.000 llocs de treball. Si això no passa, el govern espanyol podria aturar l'increment.

A la signatura de l'acord hi han sigut presents la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez; el president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Juan Rosell; el de Cepime, Antonio Garamendi, i els secretaris generals de CCOO, Unai Sordo, i de la UGT, Pepe Álvarez. Un cop tancat l'acord, el president espanyol ha afirmat que el diàleg social està donant "bons fruits" i que la creació d'ocupació "és i segueix sent el principal objectiu de la legislatura".

Segons Rajoy, aquest acord és un pacte que demana la societat espanyola, "un acord de país que avança en l'ocupació i que requereix el consens de tots, també de les forces polítiques, que confio que sabran estar a l'altura". "La nostra democràcia ha sabut signar grans pactes amb agents socials, aquest és un d'ells", ha recalcat.

Concessions a la patronal

"Avui és un bon dia per posar en valor Espanya i és un motiu de satisfacció poder-ho fer amb els agents socials", ha subratllat Rajoy, després d'afirmar que el 2017 "no ha sigut un any fàcil, però gràcies a l'esforç de tots espanyols sí que és un any que ofereix un horitzó d'optimisme". Malgrat això, el president espanyol ha posat èmfasi en el fet que que aquestes pujades estaran sempre condicionades a l'evolució de l'economia i al fet que es registri cada any un creixement del PIB real superior al 2,5% i un augment de l'afiliació mitjana superior a les 450.000 persones.