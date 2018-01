Rajoy garanteix als funcionaris millores salarials de més d’un 1%

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va afirmar ahir que seria “ideal” que es pogués avançar l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat per al 2018 respecte a les dates de l’any passat, quan el Congrés els va acabar validant al juny. En tot cas, Rajoy va garantir que un cop s’aprovin els comptes, els funcionaris veuran com les nòmines s’incrementen per sobre de l’1% de l’any passat.

La xifra serà “superior” a aquest 1%, va dir Rajoy, tot i que depèn del suport d’altres grups parlamentaris, com el del PNB. “Després de passar els pitjors anys de la crisi, que ens han obligat a ajustar-nos el cinturó, que era l’única possibilitat d’aconseguir la recuperació econòmica i d’ocupació, ara ja podem fer més coses”, va dir. Rajoy també va insistir que l’assignació a les ajudes per dependència augmentaran un 5% en els pròxims pressupostos.

El govern de l’Estat destaca que el 2018 serà el cinquè exercici de creixement econòmic “fort” a Espanya, que continuarà creixent per sobre de la mitjana de la Unió Europea i se situarà per sobre del 2,3%. Amb aquesta xifra, les previsions del govern espanyol assenyalen la creació de 450.000 llocs de treball aquest any i que s’assoliria l’objectiu de 20 milions d’ocupats el 2019.

Tot i que les principals consultores laborals apunten que aquest objectiu és difícilment assolible, Rajoy va insistir ahir que es pot aconseguir si es manté “una política econòmica realista” i sense cometre els “errors” del passat, sense esmentar que el govern no va fer les reformes estructurals que s’esperaven per al 2017. Pel que fa al finançament autonòmic, s’hi va referir com un “tema molt important” per a aquest any, però va recordar que és “imprescindible” l’acord amb el PSOE, ja que el govern només té 137 escons al Congrés, una xifra que l’obliga a les aliances.