Ramon Masià enceta la lluita per la Cambra de Comerç de Barcelona

L‘advocat i economista Ramon Masià ha donat avui el tret de sortida a les eleccions de la Cambra de Comerç de Barcelona, en què pretén optar a la presidència. Masià és, juntament amb Dídac Sánchez, l’únic empresari que ha mostrat la seva disposició a rellevar l’actual president, Miquel Valls, que el mes d’agost no va tancar la porta a continuar en el càrrec, on porta des del 2002.

Masià s’ha presentat juntament amb uns altres vuit empresaris, entre els quals hi ha Xavier Argenté (exconseller delegat de Bimbo, Gallina Blanca i Caprabo), Lluís Puig (conseller delegat d’Eurofil) i el notari Josep Maria Valls, amb l’objectiu d’”empresaritzar” l’entitat. De moment només comptaria amb candidats per cobrir 8 de les 40 vocalies que es podran escollir en les pròximes eleccions, que no tenen encara data. El govern de la Generalitat va aprovar un decret per iniciar el procés electoral de la Cambra, però que no fixa quan seran les eleccions i només determina que han d’estar tancades el 30 de setembre del 2018.

L’ara candidat és un veterà de la Cambra. Nebot de l’expresident Antoni Negre, li va portar la campanya amb què va guanyar les últimes eleccions. I també ha dirigit les tres campanyes amb què Valls ha aconseguit guanyar en tres ocasions. Però la de Masià no és una candidatura oficialista: fa més de dos anys que va presentar una moció de censura a Valls, que no va prosperar. Avui, però, ha qualificat de “bona” la carrera de Valls al capdavant de la Cambra.

També ha sigut crític amb el fet que l'entitat hagi iniciat la venda d’actius per salvar els comptes financers. “No m’agrada vendre el patrimoni”, ha dit Masià, que s’ha presentat amb la voluntat de ser “el primer servidor de la Cambra” i ha cridat a la recuperació financera de l'entitat.

L’autonomia financera és un dels principals eixos del “pla de negoci a quatre anys” que presenta la candidatura de Ramon Masià (no té un nom conjunt), que ha destacat que volen evitar parlar de programes electorals. Aquest pla de negoci, ha dit, s’acabarà modulant en els pròxims mesos, amb les incorporacions que puguin anar fent altres membres de la candidatura.

En unes eleccions obertes en què podrien presentar-se més de tres candidatures, Masià s’ha negat a parlar de fusionar-se amb d’altres. “Estic disposat que d'altres es fusionin amb mi, no que jo em fusioni amb d’altres”, ha assegurat.