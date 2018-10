Rato demana a l'Audiència Nacional la suspensió temporal del seu ingrés a la presó

L'expresident de Bankia, Rodrigo Rato, intenta exhaurir la via judicial per no haver d'ingressar a la presó. Rato, exvicepresident del govern del PP, ha sol·licitat aquest dilluns a la sala d'executòries de l'Audiència Nacional que suspengui temporalment la seva entrada a la presó mentre prepara un recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional.

Rato, condemnat a quatre anys i mig de presó per un delicte continuat d'apropiació indeguda en l'escàndol de les targetes 'black', ha d'entrar a la presó com a màxim aquest dijous, 25 d'octubre, després que el Tribunal Suprem ratifiqués la sentència el 3 d'octubre. Tant Rato com altres condemnats pel mateix cas han presentat diferents escrits al TC per intentar ajornar la seva entrada a la presó.

La sala d'executòries haurà de traslladar el recurs d'empara a la Fiscalia Anticorrupció, que haurà d'emetre un informe a favor o en contra de les demandes de suspensió d'execució de la condemna. Qui haurà de prendre la decisió final és el mateix tribunal de l'Audiència Nacional que va condemnar Rato, tot i que és poc probable que accedeixi a la seva petició. En primer lloc perquè els terminis són molt ajustats i en segon lloc perquè, segons apunten fonts j urídiques, és molt difícil que s'atorgui en aquests casos, perquè es tracta d'una pena per un sol delicte.