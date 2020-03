La Reserva Federal abaixa els tipus a zero i injecta 700.000 M$ pel coronavirus

La Reserva Federal dels Estats Units (Fed) anuncia diumenge a la nit una nova rebaixa dels tipus d'interès fins a una forquilla del 0% al 0,25% i la injecció de 700.000 milions de dòlars a l'economia per pal·liar els efectes del coronavirus.

"El brot de coronavirus ha afectat l'activitat econòmica a molts països, inclosos els Estats Units", ha explicat la Fed en un comunicat. A més, la Reserva Federal ha rebaixat els tipus d'interès dels préstecs per a emergències que fa als bancs en 125 punts bàsics, per deixar-los en el 0,25%, argumentant que se'n podran beneficiar les empreses i els bancs. A més, la Fed ha allargat fins a 90 dies el termini per a la devolució d'aquest préstecs.

A més, l'organisme monetari dels Estats Units ha rebaixat a zero la reserva que han de fer milers de bancs i ha millorat la liquiditat en dòlars a tot el món, en una actuació coordinada amb els bancs centrals del Canadà, Anglaterra, el Japó, el Banc Central Europeu i Suïssa.

Per millorar la liquiditat, la Reserva Federal ha anunciat l'emissió de 500.000 milions de dòlars de deute públic i 200.000 milions de deute hipotecari. Les emissions començaran a fer-se dilluns. A més, el banc emissor dels Estats Units ha dit que està preparat amb un potencial d'eines per donar suport al crèdit a les llars i a les empreses, i també per donar suport als objectius d'ocupació i a l'estabilitat dels preus.

Trump lloa la mesura

El president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat satisfet amb aquestes mesures i ha dit que espera que els mercats reaccionin dilluns positivament.

"Estic molt content, ho he de dir", ha dit Trump en una conferència de premsa, lloant d'aquesta manera l'acció de la Fed, amb qui ha tingut divergències bastant sovint. "Som el país del món més fort financerament, i en altres coses també", s'ha vantat el president després de l'anunci de la Fed.