Joan Rosell defensa la seva "visita privada" a Junqueras i nega que hagi rebut crítiques internes a la CEOE

El president de la patronal espanyola CEOE, Joan Rosell, ha qualificat aquest dijous de "privada" la seva visita a l'exvicepresident del Govern i líder d'ERC, Oriol Junqueras, a la presó de Lledoners (Bages) i ha defensat aquesta decisió, que ha negat que hagi sigut objecte de crítiques internes en el si de la patronal.

Durant la seva participació en una conferència col·loqui oferta pel candidat a la presidència de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, Rosell ha respost així a diverses preguntes sobre la seva visita al dirigent independentista empresonat. "És una visita privada i punt", ha assegurat durant el col·loqui, i s'ha negat a donar més explicacions sobre aquest desplaçament a la presó de Lledoners, que ha causat polèmica en alguns àmbits.

En declaracions posteriors als periodistes, el president de la CEOE ha assegurat que no ha rebut cap crítica interna per aquesta visita. "Qualsevol cosa que es pugui dir en aquest sentit és absolutament falsa. Hi ha gent a la qual li agrada inventar-se coses perquè sembla que així es crea ambient", ha dit.

En aquest sentit, ha tornat a insistir: "Va ser una visita privada com moltes altres que he fet i les visites privades no es comenten".