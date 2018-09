Ryanair cancel·la 190 vols per divendres per la vaga en sis països

Ryanair continua amb plom a les ales. La companyia d'aviació irlandesa ha anunciat aquest dimarts que ha cancel·lat 190 vols per divendres que ve, el 8 per cent dels 2.400 programats, a causa de la vaga prevista pels sindicats a Espanya, Bèlgica, Holanda, Portugal, Itàlia i Alemanya. Uns 30.000 passatgers es veuran afectats. Aquests ja han estat alertats per correu electrònic i per missatges de mòbil. El 10 d'agost Ryanair ja va haver d’anul·lar 400 vols a causa d'una altra aturada massiva dels pilots. Aleshores, una desena de les operacions previstes al Prat es van haver de suspendre. I el 12 de setembre la vaga de pilots a Alemanya va obligar a cancel·lar 44 vols amb destinació o origen a Espanya.

En el comunicat emès amb l'anunci, Ryanair "lamenta sincerament aquestes interrupcions innecessàries per als clients". El conflicte laboral és causat per les condicions laborals de la plantilla.

La raó principal de la vaga que eximeixen els treballadors és la regulació legal a què estan sotmesos, tots a la legislació laboral irlandesa, més laxa en la defensa dels drets dels treballadors, i no pas a les dels seus països de residència. Segons els sindicats, aquesta política afecta els seus drets i els crea una gran inseguretat, en tant que pot quedar bloquejat l'accés als beneficis socials estatals al seu país d'origen.

Els empleats també es queixen que estan obligats a rebre el pagament dels seus sous a través de comptes bancaris de la República d’Irlanda, fet que els afecta quant a la seva qualificació creditícia allà on mantenen la residència. A més, en cas de necessitar contactar amb les seves entitats bancàries, argumenten que els provoca unes despeses extra derivades del pagament de tarifes telefòniques internacionals, més altes que si la consulta fos de caràcter local.

Ryanair els ha assegurat que traslladaran els contractes als seus països de residència l'any que ve, però amb certes condicions. En aquest sentit, aquest dimarts la companyia ha informat que ha signat acords amb tres sindicats dels membres de la tripulació de cabina d'Itàlia per proveir els treballadors de contractes sota la legislació italiana.

Fonts de la companyia han assegurat, tanmateix, que han fet avenços significatius en les últimes setmanes en les negociacions amb els sindicats, que inclouen acords amb pilots i/o tripulants de cabina a Irlanda, el Regne Unit, Itàlia i Alemanya. A més, en les últimes dues setmanes ha mantingut converses amb sindicats de pilots a Bèlgica, Holanda, Espanya, Portugal i Alemanya, convidant-los a negociar acords similars als aconseguits a Irlanda per als pilots i la tripulació de cabina.