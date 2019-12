Ryanair fa marxa enrere i manté la base de Girona

Ryanair no tancarà la seva base a l'aeroport de Girona, però el preu a pagar serà una retallada en les condicions de la plantilla. Segons ha avançat TV3 i ha pogut confirmar l'ARA, l'aerolínia ha fet marxa enrere en la decisió anunciada l'agost passat i ho ha fet en forma d'ultimàtum als seus treballadors: si accepten passar de fixos a fixos discontinus no perdran la feina. Després de diverses reunions amb els sindicats per negociar l'expedient de regulació d'ocupació (ERO), que també afecta les bases de les Canàries, la low cost ha optat per donar resposta a aquest conflicte sense passar pels representants dels treballadors i ha deixat la decisió a títol individual de cada empleat.

Segons explica la portaveu d'USOC Ryanair, Lídia Arasanz, el 28 de novembre la companyia va organitzar "amb poques hores d'antelació" una reunió per als 160 treballadors de Girona i els va posar sobre la taula una última oferta per no tancar la base: treballar nou mesos l'any i els altres tres anar a l'atur. "Deien que necessitaven la majoria de treballadors en aquesta modalitat per mantenir la base oberta", afegeix. Dijous passat era el dia límit perquè enviessin signats els nous contractes, als quals s'ha acollit la majoria de la plantilla. Els que no ho facin seran acomiadats a partir del 8 de gener, quan entraria en vigor el tancament de les bases de les Canàries.

"Se'ls ha obligat o semiobligat a signar un contracte nou que ni tan sols especifica que es mantindrà l'antiguitat a l'empresa", explica Arasanz amb preocupació. Per al sindicat, els treballadors han hagut de prendre aquesta decisió sota "coacció i amenaça", ja que l'única alternativa era "anar al carrer". A banda de la pèrdua de l'antiguitat (de més de 15 anys per a alguns dels treballadors), Arasanz també denuncia que en el pas a fixos discontinus els tripulants de cabina perdran la categoria professional. A partir d'ara l'empresa els reconeix com a "agents de servei al client", cosa que podria tenir conseqüències en la negociació del conveni. "Seguim treballant en un avió, no som en una botiga venent bitllets de Ryanair", reivindica Arasanz.

Tot i que per al sindicat la supervivència de la base de Girona és "una bona notícia", avisa que aquests contractes "s'han d'agafar amb pinces" perquè no confia que compleixin la normativa laboral espanyola. En aquest sentit, la sindicalista denuncia que les negociacions amb la direcció han sigut una "presa de pèl" perquè finalment els treballadors han pres la decisió "amb una pistola al cap" i sense garanties que no es tanqui la base en un futur pròxim. És per això que USO impugnarà aquests nous contractes per la via judicial, com ja va fer per demanar la nul·litat dels més de 300 acomiadaments a la resta de les bases.

"Millor un mal acord que un gran desacord"

Sense saber encara els detalls de l'acord, la Generalitat ha valorat positivament que Ryanair hagi decidit no marxar de Girona. "Vull creure que un mal acord és millor que un gran desacord", ha afirmat a l'ARA Isidre Gavín, secretari d'Infraestructures del Govern. L'alt càrrec de Territori ha assegurat que els drets dels treballadors de la base sempre han sigut una "prioritat" en les converses amb Ryanair, però ha afegit que la Generalitat no pot intervenir en les negociacions entre les dues parts.

L'agost passat la companyia irlandesa va anunciar per sorpresa que tancava les seves tres bases a les Canàries i la de Girona. L'argument de la low cost és que no eren rendibles, però també n'esgrimia d'altres com el Brexit o el retard en l'entrega dels nous Boeing. No obstant, Gavín reconeix que durant les trobades amb l'aerolínia ja els va fer la sensació que el cas català era "diferent" i no es va tancar mai del tot la porta a mantenir la base. "Hem explicat que en un moment en què Barcelona està a prop del seu límit de capacitat, Girona té molt de futur i creixerà per proximitat", afirma.