El govern espanyol congela el salari mínim els primers mesos del 2021

Si no hi ha sorpreses d'última hora, el consell de ministres aprovarà aquest dimarts la congelació del salari mínim interprofessional (SMI) en 950 euros mensuals durant el primer semestre del 2021. Aquesta aprovació és un tràmit previsible tenint en compte que la portaveu de l’executiu i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ja va deixar clar just després del consell de ministres de la setmana passada que la decisió d'apujar l'SMI es deixava per a finals del primer semestre del 2021. L'endemà, la ministra d'Economia, Nadia Calviño, concretava que es negociaria al maig perquè és quan es preveu que ja s'hagin avaluat els efectes de la pandèmia sobre l’economia i que una part important de la població ja estigui vacunada.

Amb aquesta congelació el PSOE imposa la seva postura a Podem, el seu soci de govern, que sempre ha defensat a través de la seva ministra de Treball, Yolanda Díaz, l'augment del salari mínim a partir del gener. De fet, en les últimes setmanes hi ha hagut dues reunions amb el govern espanyol i els agents socials, patronal i sindicats, però totes dues han acabat sense acord. El text de prolongació que s'aprovarà aquest dimarts precisament vincula l'augment de l'SMI a les negociacions amb la patronal i els sindicats. Entre els agents socials també hi ha desacord: mentre que els sindicats, lògicament, defensen una pujada immediata, la patronal sosté que ara no és el moment de fer-ho.

En les dues reunions que s'han fet la proposta que s'ha posat sobre la taula és incrementar l'SMI un 0,9%, el mateix augment que les pensions o els sous dels funcionaris. En total seran 8,55 euros bruts més al mes, de manera que es passarà dels 950 actuals als 958,5 en 14 pagues. Si es materialitza, aquest seria l'increment més baix que es faria a Europa aquest 2021.