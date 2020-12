El Sabadell ven els últims actius tòxics provinents de la CAM

Pressionat pel càstig borsari i pel recent trencament de les negociacions amb el BBVA, el Banc Sabadell es prepara a marxes forçades per mirar de sobreviure en solitari. Aquest dilluns va anunciar la venda d’una nova cartera de préstecs morosos, amb una particularitat: els actius traspassats -amb un valor en llibres de 500 milions d’euros- eren l’últim paquet d’hipoteques de dubtós cobrament que havia adquirit amb la compra de la CAM l’any 2011. El fons nord-americà KKR pagarà uns 130 milions d’euros per la cartera. La diferència entre el valor en llibres i aquesta quantitat entra dins la normalitat: un dels grans problemes de la Gran Recessió va ser que actius immobiliaris amb un valor teòric elevat es convertien en actius tòxics bé per l’enfonsament del mercat immobiliari, bé per la incapacitat dels propietaris de fer front a les quotes dels crèdits.

Amb la venda, el Sabadell dona per acabada la complicada digestió dels actius immobiliaris que va trobar-se a la valenciana CAM quan va adquirir-la. El banc català va pagar-ne el preu simbòlic d’un euro perquè era sabut que la compra li comportaria importants pèrdues. Per això Josep Oliu, president de l’entitat, va lligar un acord amb l’Estat pel qual el banc veuria compensades les pèrdues que li ocasionés la CAM. I al llarg d’aquests nou anys, per aquesta via l’entitat catalana ha rebut un total d’11.000 milions d’euros. Al sector financer, l’operació sempre s’ha vist com una de les més exitoses que ha culminat el banc català.

Mala gestió i corrupció

La CAM va fer una forta aposta pel totxo durant els anys anteriors a la crisi i és una entitat esquitxada per nombrosos casos de corrupció. La setmana passada, dos dels seus directius van ser condemnats a dos anys de presó per negocis al Carib.

L’Estat va rescatar l’entitat amb més de 5.200 milions per evitar que fes fallida l’any 2011. Però segons el Tribunal de Comptes, en total la CAM ha costat més de 26.000 milions d’euros, una xifra fins i tot superior a la que va caldre per rescatar Bankia. L’operació és la primera d’aquestes característiques des que César González-Bueno ha substituït Jaume Guardiola com a conseller delegat.