El Sabadell culmina la venda de les carteres de crèdits adjudicats

El Banc Sabadell ja ha fet net en la cartera immobiliària que va anar acumulant durant la crisi. Ahir va culminar aquest procés amb la venda d’una cartera de crèdits hipotecaris, tots amb garantia, amb un saldo viu de 2.295 milions d’euros. L’actiu, distribuït en tres paquets, els adquiriran Deutsche Bank i CarVal Investors un cop s’obtinguin les autoritzacions pertinents dels reguladors. El Sabadell millorarà així la seva capitalització, però abans haurà de fer provisions addicionals, cosa que carregarà el seu compte de beneficis amb unes pèrdues de 32 milions d’euros.

L’entitat presidida per Josep Oliu ha hagut de fer quatre operacions diferents per poder netejar el seu balanç de crèdits i promocions (o solars) que es van activar durant la crisi i que el mercat ja no va poder absorbir. En total s’ha desprès de 12.000 milions d’euros en actius: Axactor es va quedar 900 milions de crèdits impagats sense garantia; Cerberus es va quedar la setmana passada un paquet de 9.100 milions i ara es tanca l’última cartera que quedava en venda. Totes les carteres, venudes durant el mes de juliol, s’han ofert amb descomptes.

El moviment de deixar anar llast no es limita al Banc Sabadell. El conjunt dels grans bancs espanyols han seguit un mateix camí amb l’objectiu de sanejar els seus balanços i intentar donar un impuls al seu valor borsari, frenat també pels baixos tipus d’interès que condicionen els seus resultats. Els analistes consideren que un dels problemes que té a hores d’ara l’Ibex-35, el selectiu de les grans empreses cotitzades espanyoles, és el seu excessiu pes de la banca, que no aconsegueix repunts importants en les seves cotitzacions. En alguns casos, com en el del Sabadell, aquesta infravaloració el podria fer vulnerable davant grans inversors o bancs que volguessin comprar.

Solvia continuarà al mercat

La venda de la nova cartera d’adjudicats va arribar amb el mercat ja tancat, per la qual cosa caldrà esperar a veure com valoren els inversors l’última de les quatre operacions, que ja era coneguda. Malgrat haver-se venut el gruix de la seva exposició immobiliària, el banc no deixarà el sector del totxo. Tindrà un paper a través de la seva filial Solvia, que continuarà intermediant en la venda de pisos i solars.