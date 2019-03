Sáenz de Santamaría fitxa pel bufet d'advocats barceloní Cuatrecasas

L'exvicepresidenta del govern espanyol Soraya Sáenz de Santamaría ha fitxat pel gabinet d'advocats Cuatrecasas, segons un comunicat del mateix bufet. L'exdirigent del Partit Popular serà sòcia i membre del consell d'administració de la firma barcelonina.

Sáenz de Santamaría treballarà com a màxima responsable de la divisió de governança corporativa i compliment, on coordinarà un equip multidisciplinari de diverses persones. L'exvicepresidenta és jurista de formació i, abans de dedicar-se a la política, el 1999 va aprovar les oposicions a advocada de l'estat, tot i que fa anys que no exerceix aquest càrrec.

Segons Cuatrecasas, l'exdirigent popular reprèn amb la seva incorporació a la companyia "la seva carrera professional després de complir tots els tràmits exigits per la normativa aplicable als alts càrrecs i al personal al servei de les administracions públiques".

"Els advocats de vocació tenim la fortuna de poder servir la societat i l'estat de dret en diversos àmbits", ha declarat l'expolítica en el comunicat emès avui. Per la seva banda, Rafael Fontana, president de Cuatrecasas, ha afegit que Sáenz de Santamaría és "una advocada excepcional que ha demostrat al llarg de la seva carrera professional la seva vàlua i grans dots de gestió".