Sáenz de Santamaría retreu a Puigdemont que "vagi fent el ridícul pel món"

Carles Puigdemont és la diana de tots els dards que envia el govern espanyol. Després que el ministre de l'Interior, Ignacio Zoido, hagi assegurat aquest dimarts que l'objectiu és evitar que el president de la Generalitat entri a Espanya "ni dins el maleter d'un cotxe", la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha demanat a Puigdemont que "deixi de donar espectacle" i li ha retret que personalitzi la política en la seva figura, "per molt que estigui disposat a anar fent el ridícul pel món".

La vicepresidenta ha tornat a defensar l'actuació del govern espanyol a Catalunya, assegurant que han demostrat que l'article 155 de la Constitució "es pot aplicar" i que no hi està escrit només com un avís. En la mateixa línia ha defensat la gestió que l'executiu central està fent de l'administració de la Generalitat després de suspendre l'autonomia: "Hem desencallat la convocatòria de 2.000 places de professors, 1.100 milions per als ajuntaments catalans i el pagament de 1.500 milions a proveïdors a través del FLA.

L'avís de l'FMI

I, després que ahir el Fons Monetari Internacional (FMI) rebaixés una dècima les previsions de l'economia espanyola per aquest 2018 deixant Espanya com l'única de les economies avançades de l'euros en una situació pitjor de la prevista l'octubre passat, la vicepresidenta popular ha volgut interpretar aquest avís com un aval per continuar amb la seva gestió de la situació a Catalunya.

Soraya Sáenz de Santamaría ho ha interpretat com "un avís" que implica la necessitat de "continuar treballant en un govern a Catalunya que torni a la normalitat institucional i econòmica que permeti superar un dels processos més dolorosos per a l'economia i la societat catalana".

El PSOE donarà suport al govern espanyol si recorre al TC qualsevol intent d'investir Puigdemont

El PSOE també s'ha afegit a les crítiques a Puigdemont. El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciat que el seu partit donarà suport al govern espanyol si recorre al Tribunal Constitucional per aturar qualsevol intent d'investir Carles Puigdemont. "Qualsevol intent de trencar l'ordre constitucional, els socialistes sempre defensarem l'estat de dret, la Constitució i la integritat territorial", ha manifestat des d'un acte a Sevilla.

També la portaveu del PSOE al Congrés, Margarita Robles, l'ha acusat de comportar-se de manera "esperpèntica" i ha dit que "ni Catalunya ni els catalans s'ho mereixen". Per part de Podem, el seu líder, Pablo Iglesias, ha dit que està protagonitzant una "telenovel·la" que passa per "camins inescrutables" i ha dit que cal "ja" que hi hagi president a Catalunya perquè s'ocupi "dels problemes de la gent". Des de Cs, el portaveu al Congrés, Juan Carles Girauta, li demana que s'entregui i respongui davant la justícia espanyola.