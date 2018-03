Salvador Alemany: "L'accionista d'Abertis ja ha guanyat"

La primera junta d'accionistes d'Abertis a Madrid està farcida d'incògnites i només una certesa: serà l'última de la companyia com la coneixem fins ara. Ahir la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va aprovar definitivament l'opa de Hochtief, la filial de la constructora ACS. Ha començat, per tant, la recta final que determinarà en què acaba la guerra d'opes que han començat Atlantia i ACS. Sobre la possibilitat que el resultat d'aquesta situació sigui un acord entre totes dues empreses per 'compartir' l'empresa, els seus directius no s'han volgut mullar. El president d'Abertis, Salvador Alemany, tampoc ha volgut fer públiques quines són les seves recomanacions als inversors; sí que ha dit, però, que, als seus ulls, "l'accionista ja ha guanyat", perquè en l'últim any l'acció d'Abertis s'ha disparat un 40%, amb la qual cosa ha intentat esvair els dubtes que han provocat que durant l'última setmana l'acció de la companyia es desplomés.

"El que s'ha de fer és racionalitzar; té pinta que, en tot cas, l'accionista hi guanya", ha insistit Alemany. El que sí que ha deixat caure és que si la història d'Abertis és un èxit en si mateixa, el resultat de les opes ha de ser "continuar el camí d'èxit de l'empresa". Al mateix temps, el president del gestor d'infraestructures ha assegurat que malgrat la proximitat que té amb les seves dues 'pretendents' -va ser conseller d'Atlantia i vicepresident del Barça, cosa que el connecta amb Florentino Pérez en l'àmbit esportiu– no hi ha mantingut cap mena de conversa. "Fins i tot hem sigut excessivament neutrals", ha etzibat Alemany.

Juntament amb Alemany, el nou director general d'Abertis, José Aljaro, ha mantingut un perfil absolutament neutral i tècnic en les seves intervencions. Però una tranquil·litat més gran s'ha fet visible en la roda de premsa prèvia a la junta d'accionistes. Les últimes informacions fan pensar en una solució salomònica que deixa la gestió de la societat a mitges entre totes dues candidates a l'opa. La possibilitat que Abertis acabés trossejada sembla perdre força i això s'ha fet notar en les intervencions dels seus directius. "Confiem que fins aviat", s'ha acomiadat Alemany dels periodistes.

No hi ha pressa per vendre Hispasat

La junta d'aquest dimarts hauria d'aprovar la venda del 57% que Abertis té d'Hispasat, la filial de satèl·lits que també està en part en mans de l'Estat i que gestiona telecomunicacions però també línies de Defensa. Per això, el govern central ha condicionat la venda d'Abertis a controlar quin serà el pròxim propietari d'Hispasat, estratègic per al ministeri de Dolores de Cospedal.

Tal com ha explicat aquest dimarts el president de l'empresa, Red Eléctrica ja s'havia interessat per Hispasat abans fins i tot que Atlantia presentés la seva oferta. "Hi va haver negociacions des de fa un any; de moment Red Eléctrica encara no ha fet cap oferta vinculant i, si es presentés, l'analitzaríem però no sabem si es farà amb l'actual consell o amb un altre", ha insistit Alemany, que ha assegurat que "no se senten compromesos" a efectuar la venda abans que es decideixi la mateixa situació d'Abertis, una situació que, segons el mateix Alemany, "sense cap element disruptiu", hauria de concloure al maig.