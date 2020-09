Sánchez beneeix la fusió de La Caixa i Bankia: "És una operació que té aspectes molt positius"

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha beneït aquest dilluns la possible fusió entre La Caixa i Bankia. Al seu parer, permetrà donar estabilitat al sector bancari espanyol, "maximitzar" la participació pública i donar més "cohesió territorial" amb una gran entitat financera espanyola que es convertiria també en la "desena a nivell europeu". En una entrevista a TVE ha assegurat fins a dos cops que "és una operació que té aspectes molt positius", a l'espera de la resposta del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), que haurà d'analitzar la fusió.

En primer lloc, ha destacat que el valor de Bankia ha augmentat un 33% després de conèixer-se la notícia, que va avançar l'ARA, i que justament aquest seria el principal objectiu de la fusió: "Maximitzar la participació pública". Ara bé, ha girat full al fet que encara s'estigui molt lluny de recuperar els 22.000 milions d'euros públics que es van fer servir per rescatar Bankia en el seu moment, ja que des de llavors només s'han recuperat 2.000 milions d'euros i, com a molt, amb l'augment de les accions, es recuperarien 3.000 milions d'euros.

En segon lloc, Sánchez ha emfatitzat que la fusió suposaria tenir un gran banc amb una àmplia "cohesió territorial" perquè es garantiria que hi hagués amplitud d'oficines no només a Catalunya i la Comunitat de Madrid, sinó també al País Valencià i a les Balears. I, finalment, i en tercer lloc, ha dit que si es consuma la fusió, serà molt important per a "sectors vitals" de l'economia espanyola perquè tant La Caixa com Bankia tenen "inversions en sectors molt importants" per a l'estructura econòmica d'Espanya.

Preguntat per si això suposa la pèrdua d'una entitat pública en un moment que Unides Podem pressiona per no perdre un banc que garanteixi els drets dels ciutadans, el president espanyol ha assegurat que aquest paper ja l'ocupa actualment l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) i ha recordat que durant la crisi del coronavirus ha repartit fins a 100.000 milions d'euros.

Secretisme al govern espanyol

Sánchez ha afirmat que "ningú" al govern espanyol estava al corrent l'operació perquè "era informació molt sensible". Ara bé, inicialment ha assenyalat que sí que se sabia en el sector econòmic, i ha donat a entendre que la ministra d'Economia, Nadia Calviño, n'estava al cas, però no pas, per exemple, el vicepresident segon del govern espanyol i líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias. El partit lila va censurar divendres la possible fusió perquè creu que no es garantiran els drets dels clients, suposarà la destrucció de molts llocs de treball i considera que cal treballar per consolidar una xarxa d'entitats financeres públiques perseguint el model d'Alemanya.