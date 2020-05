Foment reclama a Pedro Sánchez que "rectifiqui" perquè els empresaris tornin a negociar amb el govern

Les organitzacions empresarials segueixen reaccionant després de les sorprenents anades i vingudes del PSOE amb la reforma laboral, que dimecres es va comprometre a derogar per complet per, unes hores després, fer marxa enrere.

El president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha acusat el govern espanyol d'"expulsar de forma unilateral els empresaris i els sindicats" de la taula de diàleg social a l'haver pactat la derogació amb EH Bildu.

En unes declaracions a Catalunya Ràdio, Sánchez Llibre ha exigit una rectificació a l'executiu de Pedro Sánchez. "Si volen tornar a la taula de diàleg que facin plantejaments objectius, que rectifiquin, que ho comparteixin a la taula de diàleg social".

Sánchez Llibre ha recordat que la crisi provocada pel coronavirus és la més profunda des de la Guerra Civil i ara hi ha més de quatre milions de treballadors afectats per ERTOs i 800.000 persones que no han cobrat la prestació. Per això, ha destacat que s'ha de sortir conjuntament de la crisi, amb col·laboració del govern, patronals i sindicats, com es va fer en la crisi financera del 2008.

El president de Foment del Treball ha indicat que les patronals se senten expulsades del diàleg social, però ha matisat que per a la CEOE "no és una ruptura definitiva, és una suspensió" de les negociacions.

Sánchez Llibre, però, ha reclamat que el govern "rectifiqui, com va fer ahir la vicepresidenta tercera de Govern, Nadia Calviño, i admeti que va ser un error gravíssim el que va pactar". De moment, però, Pedro Sánchez ha guardat un rigorós silenci respecte a aquest escàndol.

El president de Foment també ha destacat que la decisió del govern espanyol és un missatge dolent als mercats internacionals. Tot i això, no s'ha negat a tornar a la negociació. "Si ens diuen i posen sobre la taula el que realment avui necessita l'economia espanyola, lògicament estic convençut que ens reunirem", ha insistit.

El màxim responsable de la patronal catalana de grans empreses ha opinat que el pacte del govern amb EH Bildu és electoralista i ha destacat que la derogació completa de la reforma laboral no es pot fer d'un dia per l'altre, sinó que calen uns tràmits parlamentaris que poden durar al voltant d'un any.

Sánchez Llibre ha explicat que estan disposats a plantejar "la modernització de la reforma laboral, amb elements que poden donar més flexiseguretat al mercat laboral", i ha apuntat a la necessitat de reformes estructurals, com fer canvis en el sistema d'educació.

Cecot, contra l'estatut del treballador

L'estupefacció del món empresarial també ha arribat a Cecot, on inicialment la notícia els semblava tan descabellada que es pensaven que era un fake.

Des d'aquesta patronal vallesana asseguren que les empreses no han tingut ni temps de posar-se nervioses per la possible derogació de la reforma laboral del 2012. Una reforma que "també incloïa coses que a l'empresariat no li agraden", segons el secretari general de Cecot, David Garrofé. Com per exemple, que la reforma es fes sense el consens dels sindicats, ja que posteriorment els sindicats han portat alguns punts de la reforma als tribunals i allà "hi ha coses que els jutges han tombat".

"La reforma laboral té coses que es poden millorar, però també té coses bones. No pots cremar-ho tot!", exclama Garrofé.

El secretari general d'aquesta patronal, en canvi, defensa que sí que s'hauria d'abolir l'estatut del treballador que hi ha a Espanya, "que blinda el treballador enlloc de blidar el lloc de treball". "Caldria –sentencia– un codi del treball homologable a nivell europeu".

La Cambra reclama un debat

Per la seva banda, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, ha mostrat la seva sorpresa per les formes de l'acord per derogar la reforma laboral. "Hem de mostrar una certa sorpresa per prendre una decisió tal com s'ha pres", ha dit aquest divendres en una roda de premsa virtual.

"Un tema tan important com la derogació o no de la reforma laboral no es pot decidir amb un pacte per allargar o no l'estat d'alarma", ha explicat Canadell, que ha indicat que això és "frivolitzar amb un tema que és molt seriós, que pot provocar molta inseguretat jurídica i les conseqüències poden ser molt importants".

"Això no vol dir que no estiguem d'acord amb una modificació de la norma laboral", ha dit el president de la Cambra, que ha indicat que això "requereix un debat". "No és un tema de la Cambra, podem donar la nostra opinió, però és tema de patronal i sindicats", ha matisat Canadell.

UGT celebra la "improvisació" del govern, però vol aclariments

En el cas dels sindicats, en canvi, la reacció és d'optimisme i prudència. El líder d'UGT a Catalunya, Camil Ros, considera que el pacte del govern espanyol amb Bildu té "un punt d'improvisació política", però ha celebrat que la improvisació del govern sigui per a aquest motiu. "Ja m'agrada que improvisin per això i no per fer retallades", ha dit.

"Estem a favor d'una derogació de la reforma laboral vingui d'on vingui, però ens agradaria que ens diguessin com ho volen fer", ha indicat aquest dimarts. Ros creu que hi ha punts de la norma que es poden eliminar sense cap dificultat, però que un canvi total de la legislació "necessita un recorregut de diàleg social i polític" que demana més temps.

El dirigent sindical, a més, ha recordat que les organitzacions de treballadors han demanat la derogació de la reforma laboral aprovada pel govern del PP, però també la del PSOE. Si finalment la llei només queda abolida en part i no completament com diu l'acord entre Bildu i l'executiu, "estarem parcialment contents", ha afirmat. Ros creu que eliminar la reforma suposaria "millorar" la situació dels treballadors per encarar la crisi.