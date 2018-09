Sánchez aparca l'impost a la banca

El govern socialista ha aparcat definitivament qualsevol intenció d'impulsar un impost a la banca. En l'entrevista que ha concedit aquest dilluns el president del govern espanyol a la Cadena SER, Pedro Sánchez s'ha limitat a fer referència a la creació d'un impost sobre les transaccions financeres quan li han preguntat per l'impost a la banca. Però són dos conceptes diferents. L'impost a les transaccions financeres és el que es coneix com a taxa Tobin, que grava les compravendes d'actius financers i que, de fet, ja s'ha discutit en l'àmbit europeu i que ja tenen països com França. Un impost a la banca, en canvi, seria una nova figura tributària que gravaria les entitats financeres pel fet de ser-ho, per exemple gravant els seus beneficis.

Malgrat que va ser una proposta del mateix PSOE, l'arribada a l'executiu de Pedro Sánchez i les pressions del sector financer han aigualit del tot el polèmic impost a la banca. El canvi d'actitud ja s'havia anat veient en les últimes intervencions de les ministres econòmiques de Sánchez, però l'executiu socialista ha jugat amb les paraules intercanviant "impost sobre les transaccions financeres" i "impost a la banca", que ja no pronuncia.

De fet, el responsable econòmic d'IU en les negociacions amb el ministeri d'Hisenda, Carlos Sánchez Mato, ha explicat aquest dilluns que "el govern espanyol no és gaire procliu a noves figures tributàries", deixant entreveure així que durant les negociacions Hisenda es va mostrar reticent a parlar-ne.

Les alternatives a l'impost a la banca

Gravar els dividends repatriats

Però com que l'executiu de Sánchez fuig d'estudi a l'hora de parlar de l'impost a la banca, Units Podem pressiona perquè s'augmenti la tributació del sector financer per altres vies. Quines són aquestes alternatives? Doncs sobre la taula hi ha propostes que Units Podem porta consensuades amb IU, com ara el gravamen als dividends repatriats. Es tracta dels dividends que empreses amb filials internacionals o participacions en empreses estrangeres repatrien a Espanya però que no tributen.

De fet, un article de Manuel Escudero al diari 'El País' ja ho insinua. Escudero és un dels assessors econòmics del PSOE, i va ser membre de l'executiva del partit als noranta. En aquest article, admet que la majoria de països de l'entorn han començat a aplicar sistemes d'exempcions fiscals per als dividends de font estrangera i assegura que Espanya es va veure obligada a introduir també aquestes exempcions per "evitar que les seves empreses multinacionals deslocalitzin les seus".

Al mateix temps, però, Escudero admet que Espanya és més "generosa" que altres països europeus com França i Alemanya en aquest àmbit. "Els països eximeixen els dividends de font estrangera en un 95% i graven el 5% restant. Pot semblar que un 5% és una quantitat menor, però no ho és: els dividends exempts d'aquests grups es van enfilar fins als 86.000 milions d'euros", recorda Escudero. Per tant, calcula que només amb un 5% s'obtindrien 1.075 milions d'euros de recaptació addicional, ja que la base imposable d'aquests grups s'elevaria en 4.300 milions d'euros.



"No pot ser que segueixin exempts els dividends de les empreses que s'han internacionalitzat i porten els seus dividends a l'estat espanyol i no tributen, Això és un forat fiscal enorme i s'ha d'atacar; en aquest àmbit coincidim teòricament amb el PSOE", ha dit al seu torn Sánchez Mato.

Elevar l'impost als dipòsits i gravar les compres de derivats

Una altra de les propostes d'Units Podem consensuada amb IU és elevar el tipus impositiu de l'impost als dipòsits d'entitats de crèdit amb un gravamen mínim del 0,2%. Aquesta proposta també és sobre la taula de negociació, tot i que el govern de Pedro Sánchez no s'ha pronunciat. Cal recordar que Catalunya va intentar impulsar un impost als dipòsits bancaris del 0,3% que s'elevaria progressivament, però que va ser tombat pel Tribunal Constitucional.

Però el que sona amb més força, per interès del govern del PSOE, és l'impost a les transaccions financeres, la coneguda com a taxa Tobin, que França ja aplica però que el conjunt de la UE no s'ha decidit a impulsar. A França, s'aplica un gravamen del 0,1% a totes les transaccions d'accions de les companyies franceses que tenen més de 1.000 milions d'euros de capitalització. L'impost com a tal no afecta transaccions de bons i altres productes derivats, però la llei imposa una taxa mínima del 0,01% en les transaccions d'alta freqüència (les que especulen amb compravendes en microsegons per obtenir retorns elevats). Units Podem pressiona en aquesta direcció però sembla que Sánchez s'inclina per no gravar els derivats ni amb aquest mínim del 0,01%, com fa França.