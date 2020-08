Sánchez defensa uns nous pressupostos "com abans millor" per avançar cap a la recuperació

En termes econòmics, aquesta tardor serà calenta per al govern espanyol. Els reptes que es presenten per a l'executiu no són menors i encara més després d'un estiu en què el sector turístic no ha aixecat el cap com s'esperava en els mesos més forts, juliol i agost. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut aquest dimarts per fer balanç de la situació i, entre les respostes futures per fer front a la crisi, s'ha referit a les econòmiques, que passen sine qua non per tenir uns "pressupostos de país" que tinguin el "màxim suport".

Durant la declaració institucional després de la primera reunió del consell de ministres, al president del govern espanyol no se li ha escapat la previsió que ha fet l'Airef sobre el repunt d'un 15,3% de l'economia el tercer trimestre. Perquè aquesta dada, més enllà d'una previsió, es tradueixi en una realitat, a Sánchez li calen uns nous pressupostos, perquè els antics (que ja sumen dos anys de pròrroga) són "inservibles" i, després de la crisi, "nocius i contraproduents", ha assenyalat. Però el temps per arribar a un acord amb els partits corre i l'executiu té menys de dos mesos per aconseguir un consens i presentar uns pressupostos a Europa abans del 15 d'octubre. Durant aquest període s'ha de reunir el Consell de Política Fiscal i Financera i s'ha d'acordar el sostre de despesa, que la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ja va anunciar que s'enfilaria 20.000 milions d'euros més del previst, fins als 150.000 milions de cara al 2021.

Durant la compareixença, Sánchez tampoc s'ha oblidat que l'executiu té damunt la taula decisions com allargar els ERTO. En aquest sentit, el president ha defensat que la mesura "ha permès la subsistència de moltes empreses i treballadors" i ha recordat que "han protegit més de 3,4 milions de treballadors afectats per expedients de força major". Sánchez ha insistit en seguir el camí del "diàleg social" amb patronal i sindicats per arribar a un acord. De fet, el 4 de setembre el ministeri de Treball i els agents socials es reuneixen a Palma, un dels epicentres del daltabaix turístic, per començar a enfilar un consens abans del 30 de setembre, quan s'acaba l'última pròrroga.

L'oxigen d'Europa

"Dona tranquil·litat per continuar finançant els ERTO", ha dit Sánchez fent referència a la decisió d'Europa d'abonar 21.300 milions d'euros del fons SURE a Espanya. El president ha assegurat que permetrà continuar "salvant empreses i treballadors". En aquest sentit, el PSOE ha confirmat aquest dimecres que serà la vicepresidenta d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, qui anirà al Congrés de Diputats les pròximes setmanes per explicar en comissió l'abast de les ajudes europees que rebrà Espanya per fer front a la crisi del covid-19, i no Pedro Sánchez com estava previst.

Defensa del fons covid

Finalment, Sánchez s'ha tornat a abanderar del fons de reconstrucció per a les autonomies i de l'ajuda "sense precedents" que significa, en la mateixa línia que la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, quan va presentar aquest fons de 16.000 milions al Congrés. En aquest sentit, i amb els focus posats en la tornada a l'escola, Sánchez ha recordat que aquests contenen un paquet "important" de 2.000 milions d'euros d'ajudes per als centres d'educació públics, 400 milions dels quals per a universitats, una xifra que permetrà contractar "més de 30.000 professors" al conjunt de l'Estat.