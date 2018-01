El PSOE proposa un impost extraordinari a la banca per salvar les pensions

Amb la guardiola de les pensions gairebé escurada -hi queden tan sols 8.000 milions d'euros- i la Seguretat Social endeutant-se a una velocitat vertiginosa, el PSOE posa sobre la taula finalment solucions per intentar salvar les pensions. Ara bé, de moment, sense lletra petita. El secretari general socialista, Pedro Sánchez, ha proposat aquest dimarts la creació de nous dos impostos per evitar compres de deute per valor de 15.000 milions d'euros com l'anunciada aquest dilluns pel Tresor.

Es tracta d'un impost extraordinari a la banca de 800 milions d'euros a 1.000 milions l'any per mantenir el sistema de pensions, així com també un impost a les transaccions financeres. És una proposta que el partit ja va posar sobre el paper al novembre, però que no estava destinada a les pensions. Durant un esmorzar informatiu a l'Hotel Palace de Madrid, Sánchez ha volgut puntualitzar que en cap cas és una mesura "radical" perquè ja s'aplica en estats com el Regne Unit i "està avalada per l'FMI i la Unió Europea".

Considera que és una manera "justa" que la banca torni el rescat financer per part dels ciutadans, i espera que contribueixi a "sostenir" el sistema de pensions, malgrat que els diners que necessita anualment estan molt per sobre dels 1.000 milions d'euros. Segons fonts socialistes, l'impost a la banca seria més similar a un impost de societats que a l'IVA perquè no repercutiria en els consumidors. I, en canvi, l'impost a les transaccions financeres seria d'un 0,01% de tota la transacció.

Finalment, ha insistit que el PSOE no donarà suport als pressupostos generals de l'Estat d'aquest 2018 perquè el PP ja té socis per a una majoria absoluta, com el PNB.